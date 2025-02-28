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مباشر.. مباراة الهلال ضد الأهلي (0-0) في الدوري السعودي

ناصر صادق
28/2/2025-|آخر تحديث: 28/2/202522:51 (توقيت مكة)

تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الجولة 23 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2024-2025.