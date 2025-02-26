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مباشر.. مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في نصف نهائي كأس إسبانيا

ناصر صادق
26/2/2025-|آخر تحديث: 26/2/202522:24 (توقيت مكة)

تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم.