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مباشر ريال مدريد ضد جيرونا 0-0 في الدوري الإسباني 2024-2025

ناصر صادق
23/2/2025-|آخر تحديث: 23/2/202518:52 (توقيت مكة)

تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الجولة الـ25 للدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025.