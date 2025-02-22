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مباشر.. مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

22/2/2025-|آخر تحديث: 22/2/202523:18 (توقيت مكة)

مباشر- مباراة لاس بالماس وبرشلونة ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإسباني 2024-2025.