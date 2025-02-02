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مباشر مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني

2/2/2025

تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة وضيفه ألافيس في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.