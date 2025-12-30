تغطية مباشرة,

مباشر مباراة النصر ضد الاتفاق (0-1) في الدوري السعودي

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 27: Cristiano Ronaldo of team Al-Nassr FC during the Saudi Pro League match between Al Nassr and Al Okhdood at Al Awwal Park on December 27, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)
بث مباشر مباراة الاتفاق ضد النصر في الدوري السعودي (غيتي)
Published On 30/12/2025
|
آخر تحديث: 20:51 (توقيت مكة)

حفظ

بث مباشر مباراة الاتفاق ضد النصر في الدوري السعودي