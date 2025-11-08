بث مباشر مباراة النصر اليوم ضد نيوم في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يدخل النصر المباراة وهو متصدر بالعلامة الكاملة قمة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية محليا وآسيويا.

موعد مباراة النصر ضد نيوم بالدوري السعودي

تقام مباراة النصر ضد نيوم اليوم السبت 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في الخامسة إلا عشر دقائق مساءً (16:50) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الرابعة إلا عشر دقائق (15:50) بتوقيت القاهرة.