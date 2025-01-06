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مباشر مباراة ميلان ضد إنتر في نهائي السوبر الإيطالي

ناصر صادق
6/1/2025

تغطية مباشرة لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.