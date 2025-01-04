تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
الآن
اعرض المزيد
سوريا بعد الأسد
طوفان الأقصى
التطورات بلبنان
الأزمة السودانية
حرب أوكرانيا
أفريقيا
أبعاد
رياضة
مقالات
سفر
اقتصاد
ثقافة
فيديو
المزيد
اعرض المزيد
صحة
سياسة
تكنولوجيا
مدونات
الموسوعة
تراث
فن
علوم
أسلوب حياة
معمّقة
القدس
أسرة
منوعات
حريات
إذاعة
بالصور
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
Navigation menu
caret-left
الدوري الإسباني
ريال مدريد
برشلونة
أفضل تشكيلة
مبابي
لامين
caret-right
blinking-dot
مباراة مباشرة
مباراة مباشرة,
مباشر.. مبارة بارباسترو ضد برشلونة 0-1 في كأس الملك
4/1/2025
-
|
آخر تحديث: 4/1/2025
21:22 (بتوقيت مكة المكرمة)
يواجه برشلونة مضيفه فريق بارباسترو سهرة اليوم السبت في دور الـ32 من بطولة كأس الملك.
اقرأ المزيد