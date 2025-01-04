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مباشر.. مبارة بارباسترو ضد برشلونة 0-1 في كأس الملك

4/1/2025-|آخر تحديث: 4/1/202521:22 (بتوقيت مكة المكرمة)

يواجه برشلونة مضيفه فريق بارباسترو سهرة اليوم السبت في دور الـ32 من بطولة كأس الملك.