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مباشر مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

ناصر صادق
26/1/2025-|آخر تحديث: 26/1/202522:42 (توقيت مكة)

تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الجولة الـ21 للدوري الإسباني لكرة القدم.