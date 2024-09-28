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مباشر.. مباراة الخلود ضد الهلال 0-0 في الدوري السعودي

بولبابة الهرابي
28/9/2024-|آخر تحديث: 28/9/202408:47 م (بتوقيت مكة المكرمة)

يتواجه الهلال مع مضيفه الخلود في المرحلة الخامسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.