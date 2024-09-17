مباشر.. الريان القطري ضد الهلال السعودي (1-3) في دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال يتقدم بثلاثة أهداف نظيفة على الريان (رويترز)
17/9/2024-|آخر تحديث: 17/9/202408:10 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تغطية مباشرة لمواجهة الريان القطري ضد ضيفه الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة.