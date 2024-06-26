مباشر.. مباراة بلجيكا ضد أوكرانيا (0-0) في يورو 2024

- منذ 2د(19:24 بتوقيت مكة المكرمة)
تسديدة لأوكرانيا
الدقيقة الـ20: ياريمتشيوك يجد المساحة للتسديد من بعيد ومحاولته وجدت في طريقها الحارس البلجيكي.
- منذ 7د(19:18 بتوقيت مكة المكرمة)
التعادل السلبي سيد الموقف
ربع ساعة مرت على مجريات الشوط الأول وبلجيكا تستحوذ على اللعب (65% مقابل 45% لأوكرانيا).
- منذ 11د(19:15 بتوقيت مكة المكرمة)
دفاع أوكرانيا متأهب
الدقيقة الـ11: دفاع أوكرانيا يتجنب الخطر بتخليص رائع لعرضية خطيرة من البلجيكي يوري تيليمانس.
- منذ 14د(19:12 بتوقيت مكة المكرمة)
فرصة للوكاكو
الدقيقة السابعة: لوكاكو يتلقى تمريرة في العمق ثم يسدد نحو الزاوية اليسرى السفلية لكن الحارس تروبين ينقذ الموقف.
- منذ 19د(19:07 بتوقيت مكة المكرمة)
أوكرانيا تحاول مباغتة بلجيكا
الدقيقة الرابعة: فيتالي ميكولينكو يرسل عرضية داخل المنطقة الجزاء، لكن الحارس البلجيكي كاستيليس ينجح في السيطرة على الكرة.
- منذ 21د(19:05 بتوقيت مكة المكرمة)
محاولة أوكرانية
الدقيقة الثانية: سوداكوف يمرر داخل منطقة الجزاء، لكن محاولته تصدى لها دفاع المنتخب البلجيكي.
- منذ 25د(19:01 بتوقيت مكة المكرمة)
انطلاق المباراة
أعلن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور بداية المواجهة الحاسمة بين أوكرانيا وبلجيكا في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة.
- منذ 29د(18:57 بتوقيت مكة المكرمة)
معلومة
لم تهزم بلجيكا في آخر 22 مباراة عند مواجهتها فريقا لأول مرة (13 فوزا و9 تعادلات) منذ خسارتها أمام مصر في عام 1999 (0-1).
- منذ 36د(18:50 بتوقيت مكة المكرمة)
معلومة
خسرت أوكرانيا مباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة عند مواجهتها فريقا لأول مرة (5 انتصارات و5 تعادلات)، وخسرت أمام مالطا في يونيو/حزيران 2017 (0-1).
- منذ 42د(18:44 بتوقيت مكة المكرمة)
ترتيب المجموعة الخامسة
تمتلك المنتخبات الأربعة في المجموعة الخامسة 3 نقاط قبل الجولة الأخيرة، وهو ما يشعل سباق المنافسة على التأهل بين المنتخبات الأربعة للحصول على مكان في دور الـ16.
Who'll go through from Group E? 🤔#EURO2024 pic.twitter.com/pNcAzUv6Q2
— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024
- منذ 47د(18:39 بتوقيت مكة المكرمة)
الحركات الإحمائية
- منذ 51د(18:35 بتوقيت مكة المكرمة)
تشكيلتا المنتخبين
أوكرانيا: أناتولي تروبين، أولكسندر تيمتشوك، إيليا زابارني، أولكسندر سفاتوك، ميكولا ماتفينكو (القائد)، فيتالي ميكولينكو، ميكولا شابارينكو، فلودومير برازكو، جورجي سوداكوف، رومان
ياريمتشوك، أرتيم دوفبيك.
بلجيكا: كوين كاستيلز، يان فرتونغن، وفاوت فايس، أرتور تيات، تيموتي كاستاني، كيفين دي بروين (القائد)، أمادو أونانا، يوري تيليمانس، جيريمي دوكو، روميلو لوكاكو، لياندرو تروسار.
- منذ 59د(18:27 بتوقيت مكة المكرمة)
الجماهير تزين مدرجات ملعب شتوتغارت
- منذ 1س(18:21 بتوقيت مكة المكرمة)
تشكيلتا المنتخبين
مباشر.. مباراة بلجيكا ضد أوكرانيا (0-0) في يورو 2024
تخوض أوكرانيا وبلجيكا -اليوم- مواجهة حاسمة بملعب "إم إتش بي أرينا" في شتوتغارت بالجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة أمم أوروبا 2024.
ستكون مباراة بلجيكا وأوكرانيا الحاسمة هي الأولى على الإطلاق بين المنتخبين.
وتبدو الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات والحسابات، لكن كلا الفريقين يدركان أن الفوز يضمن التأهل إلى دور الـ16 وربما قمة المجموعة.
وتعافت بلجيكا من خسارتها في مباراتها الافتتاحية أمام سلوفاكيا لتتغلب على رومانيا 2-0، بينما حولت أوكرانيا تأخرها بهدف أمام سلوفاكيا إلى فوز 2-1.
وتملك المنتخبات الأربعة في المجموعة الخامسة 3 نقاط قبل الجولة الأخيرة؛ حيث سيلعب منتخبا سلوفاكيا ورومانيا في فرانكفورت بنفس التوقيت، وهو ما يشعل سباق المنافسة على التأهل بين المنتخبات الأربعة للحصول على مكان في دور الـ16.
ويدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور المواجهة الحاسمة ويساعده غاري بيسويك وآدن نون.
البث المباشر للمباراة ينقل عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية:
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