مباشر.. مباراة بلجيكا ضد أوكرانيا (0-0) في يورو 2024

تخوض أوكرانيا وبلجيكا -اليوم- مواجهة حاسمة بملعب "إم إتش بي أرينا" في شتوتغارت بالجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة أمم أوروبا 2024.

ستكون مباراة بلجيكا وأوكرانيا الحاسمة هي الأولى على الإطلاق بين المنتخبين.

وتبدو الأمور مفتوحة على كافة الاحتمالات والحسابات، لكن كلا الفريقين يدركان أن الفوز يضمن التأهل إلى دور الـ16 وربما قمة المجموعة.

وتعافت بلجيكا من خسارتها في مباراتها الافتتاحية أمام سلوفاكيا لتتغلب على رومانيا 2-0، بينما حولت أوكرانيا تأخرها بهدف أمام سلوفاكيا إلى فوز 2-1.

وتملك المنتخبات الأربعة في المجموعة الخامسة 3 نقاط قبل الجولة الأخيرة؛ حيث سيلعب منتخبا سلوفاكيا ورومانيا في فرانكفورت بنفس التوقيت، وهو ما يشعل سباق المنافسة على التأهل بين المنتخبات الأربعة للحصول على مكان في دور الـ16.

ويدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور المواجهة الحاسمة ويساعده غاري بيسويك وآدن نون.

البث المباشر للمباراة ينقل عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية: