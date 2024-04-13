(0-1) نتيجة وملخص مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني

13/4/2024-|آخر تحديث: 14/4/202412:03 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

فاز برشلونة على مضيفه قادش 1-صفر،السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.