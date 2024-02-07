مباشر.. ساحل العاج والكونغو الديمقراطية (1-0) في نصف نهائي كأس أفريقيا

باتت المضيفة ساحل العاج "تبحث عن لقب" كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد عودة درامية وملحمية أوصلتها إلى نصف النهائي، حيث تواجه الكونغو الديمقراطية الصلبة اليوم الأربعاء.

ويلعب الفائزان في نهائي البطولة الأحد القادم على ملعب الحسن واتارا، في مدينة أنياما شمال العاصمة أبيدجان، بينما يلعب الخاسران السبت القادم لتحديد المركز الثالث على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي في وسط أبيدجان.

وتأمل ساحل العاج في أن تواصل عودتها القوية، فبعدما انتظرت المباراة الأخيرة بدور المجموعات، لتحجز آخر البطاقات الأربع المخصصة لأصحاب أفضل مركز ثالث، جرّدت السنغال من لقبها في ثمن النهائي بالفوز عليها بركلات الترجيح 5-4 بعد معادلتها في الدقائق الأخيرة، ثم حقّقت فوزا ملحميا على مالي القوية 2-1 بعد التمديد، علما أنها لعبت 75 دقيقة منقوصة.

🇳🇬 نيجيريا 🆚 جنوب إفريقيا 🇿🇦

🏟️ ملعب السلام

🏆 نصف نهائي #أمم_إفريقيا_2023

🕗 الساعة 17:00 بتوقيت GMT النسور والبافانا بافانا في لقاء من أجل بطاقة العبور للنهائي 🔥#TotalEnergiesAFCON2023 | #NGRRSA pic.twitter.com/j89tLfK3jE — CAF – عربي (@caf_online_AR) February 7, 2024

وأثبت المدرب المؤقت إيميرس فاييه (40 عاما) الذي تولى القيادة إثر إقالة الفرنسي جان لوي-غاسيه بعد الخسارة المذلة أمام غينيا الاستوائية صفر-4 في دور المجموعات جدارته، فأسهمت تغييراته في قلب المباراتين، مع تسجيل بدلائه للأهداف.

وأشاد فاييه بعد لقاء مالي بلاعبيه الذين "لم يستسلموا، هذه الروح الانتصارية جعلتنا نبحث عن البطولة الآن".

وأضاف "قلت للاعبين إننا متنا بعد الخسارة أمام غينيا الاستوائية، وقمنا من جديد بعد مباراة المغرب مع زامبيا (أسهمت نتيجتها بتأهل ساحل العاج)".

لكن المدرب الذي استحال بطلا يواجه موقفا صعبا، إذ يخوض نصف النهائي دون مدافعه أوديلون كوسونو (23 عاما)، الذي بدأ المشاركة بعد توليه المسؤولية، ومهاجمه اليافع عمر دياكيتيه (20 عاما) صاحب هدف الفوز القاتل، لطردهما في لقاء مالي، إضافة إلى القائد سيرج أورييه والمهاجم كريستيان كواميه؛ بسبب الإيقاف لتلقيهما الإنذار الثاني في المباراة الأخيرة.

لكن فاييه ورجاله لن يكونوا في نزهة أمام قوة وصلابة منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي حقق انتصارا صريحا في ربع النهائي على غينيا 3-1، هو الأول له بعد 4 تعادلات.

الكل على أهبة الاستعداد 💯 من سينجح في التأهل إلى النهائي والمحاربة من أجل رفع الكأس؟ 👀#TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023 pic.twitter.com/6anE9O8A4L — CAF – عربي (@caf_online_AR) February 6, 2024

ويعوّل المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر الذي يميل عموما للتحفظ الدفاعي على خبرة، وتألق مدافع مرسيليا الفرنسي شانسيل مبيمبا ومهاجم برنتفورد الإنجليزي يوان ويسا، اللذان سجلا أمام غينيا.

كما يأمل أن يعرف مهاجم غلطة سراي التركي سيدريك باكامبو طريق الشباك مجددا في أهم مباريات المنتخب بالبطولة.

وواصل دوسابر اعتماده على مهاجمه (16 هدفا في 53 مباراة)، رغم ابتعاده عن مستواه منذ إضاعته ضربة جزاء أمام المغرب في دور المجموعات.

ولعب المنتخبان 4 مرات سابقة في البطولة، ففازت ساحل العاج مرتين مقابل مرة للكونغو، بينما حسم التعادل 2-2 أخّر مواجهاتهما في 2017.

ويأمل العاجيون أن يكون اللقاء تكرارا لنصف نهائي 2015 الذي حسمته "الفيلة" أمام "الفهود" 3-1.

وسيعود منتخب ساحل العاج إلى ملعب الحسن واتارا الذي شهد خسارته أمام نيجيريا صفر-1 وغينيا الاستوائية صفر-4 الذي يعدّه كثيرون في أبيدجان "مصدر نحس" على منتخب بلادهم، إذ شهد تلقيه هزيمتين، مقابل فوز افتتاحي على غينيا بيساو 2-صفر.