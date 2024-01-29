مباشر.. قطر تتغلب على فلسطين وتتأهل لربع نهائي كأس آسيا

- منذ 5س(20:59 بتوقيت مكة المكرمة)
حضور جماهيري كبير في ملعب البيت
بلغ عدد الحضور الجماهيري في مباراة قطر وفلسطين في ملعب البيت 63.753 ألف متفرج
عدد الجماهير في مباراة منتخبنا الوطني مع فلسطين على استاد البيت في الدور ثمن النهائي بلغ 63.753 مشجع#قطر_فلسطين #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/Cw9ZPKVCFw
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024
- منذ 6س(20:13 بتوقيت مكة المكرمة)
قطر تتقدم في النتيجة من ركلة جزاء
الدقيقة 48: منح الحكم الصيني ركلة جزاء لقطر بعد مخالفة من محمد صالح على المعز علي داخل منطقة الجزاء، ونجح أكرم عفيف في تحويلها لهدف التقدم 2-1
أكرم عفيف يهدي التقدم للمنتخب القطري من علامة الجزاء 🥅 #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_فلسطين pic.twitter.com/96uZ2msjCS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
- منذ 7س(19:39 بتوقيت مكة المكرمة)
هدف أول لفلسطين
الدقيقة 37 : عدي الدباغ يفتتح النتيجة لمنتخب فلسطين مستفيدا من خطأ إرتكبه الرواي وأسكن الكرة على يمين الحارس برشم
عدي الدباغ يمنح المنتخب الفلسطيني التقدم 1-0 على نظيره القطري ⚽️🇵🇸#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_فلسطين pic.twitter.com/Eh8d0ovXJx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
- منذ 7س(19:31 بتوقيت مكة المكرمة)
دقائق صعبة على المنتخب القطري
الدقيقة 27: يضغط المنتخب الفلسطيني بشكل مكثف على الدفاع القطري، وأوشك محمود أبو وردة من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، أن يمنح التقدم لبلاده لكن يقظة الحارس برشم حالت دون تحقيقه ذلك.
فرصة خطيرة |
منتخب فلسطين يواصل محاولاته لافتتاح التسجيل ومشعل برشم حارس مرمى منتخبنا الوطني يتصدى #قطر_فلسطين#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/vAvdpeu0yC
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024
- منذ 7س(19:22 بتوقيت مكة المكرمة)
الحارس القطري يتصدى لهجمة فلسطينية
الدقيقة 19: الحارس القطري مشعل برشم يتصدى ببراعة لتسديدة قوية من عميد محاجنة، ويحول الكرة إلى ركنية.
فرصة خطيرة |
مشعل برشم حارس مرمى منتخبنا الوطني يتصدى لتصويبة قوية من عميد محاجنة لاعب فلسطين#قطر_فلسطين#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/INxKgFsr9w
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024
- منذ 8س(18:37 بتوقيت مكة المكرمة)
عمليات إحماء اللاعبين
يجري المنتخب القطري ونظيره الفلسطيني عمليات الإحماء على أرضية ملعب البيت استعدادا للمباراة المهمة بينهما في دور الـ16 بكأس أمم آسيا.
شوف|
عملية إحماء اللاعبين قبل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين#قطر_فلسطين#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/vuRmsrWie4
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024
- منذ 8س(18:33 بتوقيت مكة المكرمة)
تشكيلة قطر وفلسطين
الكشف عن التشكيلتين الرسميتين لمنتخبي قطر وفلسطين قبل المواجهة بينهما بملعب البيت في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
تعرف على تشكيلة منتخبنا الوطني في مواجهة فلسطين #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/e5DvdRWPvi
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024
تعرف على تشكيلة فلسطين في مواجهة منتخبنا الوطني#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/MovyRlEvOI
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024
- منذ 8س(18:27 بتوقيت مكة المكرمة)
أجواء جميلة من خارج ملعب البيت
قبل انطلاق المواجهة بين قطر وفلسطين، الجماهير تشعل الأجواء من خارج ملعب البيت.
رمزي صالح: "المنتخب الفلسطيني يلعب من دون ضغوطات" #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_فلسطين pic.twitter.com/WZ8lkHfqzW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2024
شوف|
الأجواء الجماهيرية من خارج ملعب البيت#قطر_فلسطين#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/lgEXI3TuYI
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 29, 2024
- منذ 8س(18:17 بتوقيت مكة المكرمة)
وصول المنتخبين لملعب البيت
وصل المنتخب القطري ونظيره الفلسطيني لملعب البيت معقل المواجهة المرتقبة بينهما في ثمن نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم.
🇵🇸 Palestine make their entry ahead of a first-ever Knockout Stage appearance!
Watch Live 📺 https://t.co/Wvc1BBNkqM#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #QATvPLE pic.twitter.com/WJOm2PNL0b
— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 29, 2024
The defending champions 🇶🇦 grace Al Bayt to begin their knockout stage campaign!
Watch Live 📺 https://t.co/Wvc1BBNkqM#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #QATvPLE pic.twitter.com/di8zWM9Z49
— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 29, 2024
مباشر.. قطر تتغلب على فلسطين وتتأهل لربع نهائي كأس آسيا
مباراة قطر وفلسطين في تغطية مباشرة الآن على ملعب البيت ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.
ويدخل "العنّابي" حامل اللقب مواجهة فلسطين بثقة إثر تجاوزه الدور الأول بالعلامة الكاملة على حساب لبنان 3-0 وطاجيكستان والصين بنتيجة واحدة 1-0.
في المقابل يدخل "الفدائي" المباراة دون ضغوط، وبنشوة إعادة كتابة تاريخ المشاركات القارية بالعبور الأول لدور الـ16 وبفوز تاريخي أول على حساب هونغ كونغ 3-0، متجاوزا خسارة مباراته الافتتاحية الثقيلة أمام إيران 1-4 ثم التعادل مع الإمارات 1-1.
وتتركز الأنظار مرّة جديدة على المنتخب الفلسطيني الذي لقي مساندة جماهيرية كبيرة في دور المجموعات، بموازاة العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن هذه المرة سيصطدم بصاحب الأرض الذي لعب أمام 57 ألف متفرج على ملعب البيت ضد طاجيكستان.
حامل اللقب، منتخب العنابي، في مواجهة الفدائي الذي حقق إنجازاً غير مسبوق له بالوصول إلى دور الـ 16
🇶🇦🆚🇵🇸
من برأيك سيفوز؟ 👇 pic.twitter.com/4L7hWiZSci
— كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) January 29, 2024
وقال الإسباني "تينتين" ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر "تركيزنا ينصب أكثر على أنفسنا، لأننا نلعب بإستراتيجيتنا ووفق القدرات الكبيرة التي يملكها لاعبونا، ونحاول أن نفرض نسقنا وأسلوبنا على المنافس".
وأضاف المدرب الذي حل قبل انطلاق النهائيات بدلا من البرتغالي المقال كارلوس كيروش "لا شك في أن المباراة صعبة أمام منتخب يملك لاعبوه القوة البدنية والروح القتالية، لكننا بالمقابل نملك الكثير من الثقة بأنفسنا بعدما قدمنا مستويات مثالية في دور المجموعات وحققنا الكثير من المكاسب".
ويدرك جلّ المراقبين والمتابعين في الشارع الكروي القطري أن الاختبار الحقيقي لم يأت بعد، بيد أن الثقة تبدو حاضرة في أكرم عفيف أحد نجوم دور المجموعات، وبالهداف المعز علي أفضل لاعب في النسخة الماضية وهدافها.
⚽
دور مجموعات شهد الكثير من الإثارة واللحظات السعيدة للمنتخبات العربية، وكذلك العديد من الأرقام القياسية. pic.twitter.com/Pzs3PzcdzD
— الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 29, 2024
فلسطين تعلن التحدي
بالمقابل كان قائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط قد أعلن التحدي "الإنجاز الذي تحقق بالوصول التاريخي الأول للدور الثاني في ثالث مشاركة فلسطينية قاريا، لا يعني بأن ما تبقى من مشوار أصبح نزهة".
وأضاف "نحن منتخب لا يقل شأنا عن كل المنتخبات في البطولة، ونملك لاعبين بمستويات فنية راقية وإمكانيات عالية تضاهي حتى اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية".
وشدد البطاط "نملك دافعا سيجعلنا نقاتل في أي مواجهة نخوضها، وهو أننا نريد أن نسعد شعبًا يعاني ويلات القتل والدمار".
وأظهر المنتخب الفلسطيني قدرات مميزة خصوصا في مباراتيه الأخيرتين أمام الإمارات عندما فرط بفوز كان في المتناول، وهونغ كونغ عندما قدم أفضل صورة له في تاريخ البطولة القارية.
وتألق عدي الدباغ بثنائية في مرمى هونغ كونغ، في حين يقدم تامر صيام مستوى طيبا، رغم أنه لم يكن محظوظا (أهدر ركلة جاء أمام الإمارات) بعدما اصطدمت كرته بالقائم ولم تدخل مرمى هونغ كونغ.