مباشر.. قطر تتغلب على فلسطين وتتأهل لربع نهائي كأس آسيا

مباراة قطر وفلسطين في تغطية مباشرة الآن على ملعب البيت ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

ويدخل "العنّابي" حامل اللقب مواجهة فلسطين بثقة إثر تجاوزه الدور الأول بالعلامة الكاملة على حساب لبنان 3-0 وطاجيكستان والصين بنتيجة واحدة 1-0.

في المقابل يدخل "الفدائي" المباراة دون ضغوط، وبنشوة إعادة كتابة تاريخ المشاركات القارية بالعبور الأول لدور الـ16 وبفوز تاريخي أول على حساب هونغ كونغ 3-0، متجاوزا خسارة مباراته الافتتاحية الثقيلة أمام إيران 1-4 ثم التعادل مع الإمارات 1-1.

وتتركز الأنظار مرّة جديدة على المنتخب الفلسطيني الذي لقي مساندة جماهيرية كبيرة في دور المجموعات، بموازاة العدوان الإسرائيلي على غزة، لكن هذه المرة سيصطدم بصاحب الأرض الذي لعب أمام 57 ألف متفرج على ملعب البيت ضد طاجيكستان.

حامل اللقب، منتخب العنابي، في مواجهة الفدائي الذي حقق إنجازاً غير مسبوق له بالوصول إلى دور الـ 16 🇶🇦🆚🇵🇸 من برأيك سيفوز؟ 👇 pic.twitter.com/4L7hWiZSci — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) January 29, 2024

وقال الإسباني "تينتين" ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر "تركيزنا ينصب أكثر على أنفسنا، لأننا نلعب بإستراتيجيتنا ووفق القدرات الكبيرة التي يملكها لاعبونا، ونحاول أن نفرض نسقنا وأسلوبنا على المنافس".

وأضاف المدرب الذي حل قبل انطلاق النهائيات بدلا من البرتغالي المقال كارلوس كيروش "لا شك في أن المباراة صعبة أمام منتخب يملك لاعبوه القوة البدنية والروح القتالية، لكننا بالمقابل نملك الكثير من الثقة بأنفسنا بعدما قدمنا مستويات مثالية في دور المجموعات وحققنا الكثير من المكاسب".

ويدرك جلّ المراقبين والمتابعين في الشارع الكروي القطري أن الاختبار الحقيقي لم يأت بعد، بيد أن الثقة تبدو حاضرة في أكرم عفيف أحد نجوم دور المجموعات، وبالهداف المعز علي أفضل لاعب في النسخة الماضية وهدافها.

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دور مجموعات شهد الكثير من الإثارة واللحظات السعيدة للمنتخبات العربية، وكذلك العديد من الأرقام القياسية. pic.twitter.com/Pzs3PzcdzD — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 29, 2024

فلسطين تعلن التحدي

بالمقابل كان قائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط قد أعلن التحدي "الإنجاز الذي تحقق بالوصول التاريخي الأول للدور الثاني في ثالث مشاركة فلسطينية قاريا، لا يعني بأن ما تبقى من مشوار أصبح نزهة".

وأضاف "نحن منتخب لا يقل شأنا عن كل المنتخبات في البطولة، ونملك لاعبين بمستويات فنية راقية وإمكانيات عالية تضاهي حتى اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية".

وشدد البطاط "نملك دافعا سيجعلنا نقاتل في أي مواجهة نخوضها، وهو أننا نريد أن نسعد شعبًا يعاني ويلات القتل والدمار".

وأظهر المنتخب الفلسطيني قدرات مميزة خصوصا في مباراتيه الأخيرتين أمام الإمارات عندما فرط بفوز كان في المتناول، وهونغ كونغ عندما قدم أفضل صورة له في تاريخ البطولة القارية.

وتألق عدي الدباغ بثنائية في مرمى هونغ كونغ، في حين يقدم تامر صيام مستوى طيبا، رغم أنه لم يكن محظوظا (أهدر ركلة جاء أمام الإمارات) بعدما اصطدمت كرته بالقائم ولم تدخل مرمى هونغ كونغ.