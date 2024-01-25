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مباشر.. عُمان تخرج من الدور الأول لكأس آسيا

25/1/2024-|آخر تحديث: 26/1/202412:59 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

تغطية مباشرة لمواجهة عُمان وقرغيزستان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس آسيا في كرة القدم.