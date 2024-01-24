مباشر.. تونس تتعادل مع جنوب أفريقيا وتودع كأس الأمم

مباراة تونس وجنوب أفريقيا في تغطية مباشرة حاليا ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة بدور مجموعات كأس أمم أفريقيا بكرة القدم والمقامة في ساحل العاج.

ويبحث منتخب "نسور قرطاج" عن انتصار ضروري أمام جنوب أفريقيا لتفادي خروج مبكر صادم من المجموعة الخامسة التي ضمنت مالي التأهل عنها قبل أن تخوض المباراة الثالثة، تأمل تونس، بطلة 2004.

وتتصدّر مالي الترتيب برصيد 4 نقاط متقدمة بفارق نقطة عن كل من جنوب أفريقيا وناميبيا، فيما تقبع تونس في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وبعد خسارة "موجعة" أمام ناميبيا وتعادل مخيب أمام مالي، بات "نسور قرطاج" مطالبين بالفوز في ملعب "أمادو غون كوليبالي" في كورهوغو العاجية، على جنوب أفريقيا المنتشية بفوزها الكبير على ناميبيا برباعية نظيفة، لضمان بلوغ ثمن النهائي.

وفي حال الخسارة او التعادل ستغادر تونس البطولة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 2013، علّما أنها تشارك للمرة الـ16 تواليا وحققت المركز الرابع في 2019.

وتدرك تونس جيدا صعوبة مهمتها خصوصا وأن جنوب أفريقيا، بطلة نسخة 1996 على أرضها، ضربت بقوة في الجولة الثانية بفوزها الكبير على ناميبيا، وتسعى لمواصلة صحوتها بعد سقوطها أمام مالي في الجولة الاولى.

وفي المباراة الاخرى على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، تلتقي مالي بناميبيا على أمل الفوز وضمان صدارة مجموعتها للنسخة الثالثة تواليا.