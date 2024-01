مباشر.. تونس تتعادل مع جنوب أفريقيا وتودع كأس الأمم

مباراة تونس وجنوب أفريقيا في تغطية مباشرة حاليا ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة بدور مجموعات كأس أمم أفريقيا بكرة القدم والمقامة في ساحل العاج.

ويبحث منتخب "نسور قرطاج" عن انتصار ضروري أمام جنوب أفريقيا لتفادي خروج مبكر صادم من المجموعة الخامسة التي ضمنت مالي التأهل عنها قبل أن تخوض المباراة الثالثة، تأمل تونس، بطلة 2004.

وتتصدّر مالي الترتيب برصيد 4 نقاط متقدمة بفارق نقطة عن كل من جنوب أفريقيا وناميبيا، فيما تقبع تونس في المركز الرابع بنقطة واحدة.

