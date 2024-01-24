- منذ 7س(22:07 بتوقيت مكة المكرمة)
جائزة أفضل لاعب في المباراة
حصل الجنوب أفريقي ثيمبا زواني على جائزة أفضل لاعب في مباراة تونس وجنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة بالمجموعة الخامسة.
ثيمبا زواني يفوز بجائزة توتال إنيرجيز لأفضل لاعب في المباراة مع منتخب جنوب إفريقيا! 🌟#TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023 | #RSATUN | @Football2Gether pic.twitter.com/MHIlOcMZvC
— CAF – عربي (@caf_online_AR) January 24, 2024
- منذ 10س(19:31 بتوقيت مكة المكرمة)
طارق ذياب وحاتم الطرابلسي يتحدثان عن حظوظ تونس
تحدث النجمان السابقان للكرة التونسية، ومحللا شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، طارق ذياب وحاتم الطرابلسي، عن الوضعية الصعبة التي وجد نفسه فيها منتخب تونس وحاجته الماسة للفوز لضمان التأهل لثمن نهائي كأس آسيا.
حاتم الطرابلسي: تراجع كبير على مستوى تكوين اللاعب التونسي#كأس_أمم_إفريقيا | #تونس | #جنوب_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/vzOfPy2X4D
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024
طارق ذياب : تونس في وضعية صعبة#كأس_أمم_إفريقيا | #تونس | #جنوب_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/gjMNLli3NI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2024
- منذ 10س(19:25 بتوقيت مكة المكرمة)
قائمتا منتخبي تونس وجنوب أفريقيا
نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) القائمتين الرسميتين لكل من منتخبي تونس وجنوب أفريقيا قبل لقائهما المرتقب في المجموعة الخامسة من كأس أفريقيا.
📋 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋
The list has arrived. ☑️#TotalEnergiesAFCON2023 | #RSATUN pic.twitter.com/AZ1yyucsDd
— CAF (@CAF_Online) January 24, 2024
مباشر.. تونس تتعادل مع جنوب أفريقيا وتودع كأس الأمم
مباراة تونس وجنوب أفريقيا في تغطية مباشرة حاليا ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة بدور مجموعات كأس أمم أفريقيا بكرة القدم والمقامة في ساحل العاج.
ويبحث منتخب "نسور قرطاج" عن انتصار ضروري أمام جنوب أفريقيا لتفادي خروج مبكر صادم من المجموعة الخامسة التي ضمنت مالي التأهل عنها قبل أن تخوض المباراة الثالثة، تأمل تونس، بطلة 2004.
وتتصدّر مالي الترتيب برصيد 4 نقاط متقدمة بفارق نقطة عن كل من جنوب أفريقيا وناميبيا، فيما تقبع تونس في المركز الرابع بنقطة واحدة.
🇿🇦 South Africa 🆚 Tunisia 🇹🇳
Which team wins this one? 🤔#TotalEnergiesAFCON2023 | #RSATUN | @1xBet_Eng
— CAF (@CAF_Online) January 24, 2024
وبعد خسارة "موجعة" أمام ناميبيا وتعادل مخيب أمام مالي، بات "نسور قرطاج" مطالبين بالفوز في ملعب "أمادو غون كوليبالي" في كورهوغو العاجية، على جنوب أفريقيا المنتشية بفوزها الكبير على ناميبيا برباعية نظيفة، لضمان بلوغ ثمن النهائي.
وفي حال الخسارة او التعادل ستغادر تونس البطولة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 2013، علّما أنها تشارك للمرة الـ16 تواليا وحققت المركز الرابع في 2019.
📹 ملخص مباراة تونس ومالي (1-1) | المنتخب التونسي يكتفي بالتعادل أمام مالي 🇲🇱🇹🇳#كأس_أمم_إفريقيا | #تونس_مالي#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/pqeHskc851
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024
وتدرك تونس جيدا صعوبة مهمتها خصوصا وأن جنوب أفريقيا، بطلة نسخة 1996 على أرضها، ضربت بقوة في الجولة الثانية بفوزها الكبير على ناميبيا، وتسعى لمواصلة صحوتها بعد سقوطها أمام مالي في الجولة الاولى.
وفي المباراة الاخرى على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، تلتقي مالي بناميبيا على أمل الفوز وضمان صدارة مجموعتها للنسخة الثالثة تواليا.