لماذا يرتدي ميسي القميص رقم "10" في كأس فرنسا؟

ارتدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان القميص رقم "10" في الكلاسيكو الفرنسي بين مرسيليا وضيفه الفريق الباريسي، في ثمن نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

وطرحت الجماهير السؤال حول أسباب تخلي ميسي عن الرقم "30" الذي اعتاد على ارتدائه منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية صيف 2021؟

Leo Messi wearing the 10, as it should be. pic.twitter.com/ev3sYfHJFD

— MC (@CrewsMat10) February 8, 2023