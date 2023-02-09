لماذا يرتدي ميسي القميص رقم "10" في كأس فرنسا؟

ارتدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان القميص رقم "10" في الكلاسيكو الفرنسي بين مرسيليا وضيفه الفريق الباريسي، في ثمن نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

وطرحت الجماهير السؤال حول أسباب تخلي ميسي عن الرقم "30" الذي اعتاد على ارتدائه منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية صيف 2021؟

Leo Messi wearing the 10, as it should be. pic.twitter.com/ev3sYfHJFD — MC (@CrewsMat10) February 8, 2023

والجواب أن هناك تقليدا في كأس فرنسا يشير إلى أنه في ثمن نهائي البطولة، يجب أن يرتدي اللاعبون الـ11 الأساسيون أرقاما من 1 إلى 11.

ولهذا منح نيمار ميسي القميص رقم "10"، وارتدى الرقم "11" الذي اعتاد ارتداءه عندما كان لاعبا في برشلونة.

كادت من الاسطوووووووووووورة pic.twitter.com/ucZ1VWF75V — Messi Media (@LM10Media) February 8, 2023

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ54 نقطة، متفوقا على مرسيليا صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط.