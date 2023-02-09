شاهد.. ريال مدريد يهزم الأهلي ويواجه الهلال في نهائي مونديال الأندية

صعد ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم -المقامة حاليا في المغرب- عقب فوزه 4-1 على الأهلي المصري في نصف نهائي المسابقة.

ورغم الفوز الكبير للريال فإنه لم يعبر عن السير الحقيقي للقاء، حيث كان الأهلي ندا حقيقيا للفريق الملكي الذي هدد مرماه في أكثر من فرصة.

وحسمت خبرة نجوم النادي الإسباني الموقف لصالحه في النهاية ليحرموا نادي القرن في أفريقيا من نهائي عربي تاريخي في البطولة.

وبادر البرازيلي فينيسوس جونيور بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 42، قبل أن يضيف الأورغوياني فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

ريال مدريد يقسو على الأهلي المصري ويتأهل لمواجهة #الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية🏆 🎙شاهد الأهداف بصوت مشاري القرني#ريال_مدريد_الاهلي

⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/1Q7dqUjfhi — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023

وتكفل التونسي علي معلول بإحراز هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البرازيلي رودريغو الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، معوضا ركلة الجزاء التي أهدرها النجم الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 86.

وأنهى (البديل) سيرخيو أربياس مهرجان أهداف الريال في اللقاء، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع.

وضرب الريال موعدا في المباراة النهائية السبت القادم مع الهلال السعودي، الذي تغلب 3-2 على فلامنغو البرازيلي.

في المقابل، سيلعب الأهلي مع فلامنغو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم نفسه.