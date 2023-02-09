شاهد.. رونالدو يسجل رباعية ويقود النصر إلى صدارة الدوري السعودي

سجّل كريستيانو رونالدو 4 أهداف في غضون 40 دقيقة، ليقود النصر إلى الفوز 4-صفر على ملعب الوحدة في الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

ورفعت أهداف المهاجم البرتغالي رصيد النصر إلى 37 نقطة من 16 مباراة، ليتصدر الدوري بفارق الأهداف عن الشباب الذي لعب مباراة أكثر.

وتواصلت معاناة الوحدة الذي تلقى الخسارة الرابعة في آخر 5 مباريات، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة من 16 مباراة ويحتل المركز 13.

وافتتح رونالدو أهدافه في الدقيقة 21 بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، ليكون الهدف رقم 500 في مسيرة الهداف البالغ من العمر 38 عاما في جميع مسابقات الدوري المحلية التي شارك بها.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، أضاف قائد النصر هدفه الثاني بعدما انفرد بالحارس عبد القدوس عطية، وعقب الاستعانة بحكم الفيديو المساعد الذي أكد صحة الهدف.

وبعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني، أكمل رونالدو ثلاثيته من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 61 احتفل رونالدو للمرة الرابعة بعدما تابع تسديدته التي تصدى لها عطية من داخل منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 503 أهداف خلال مشاركته في 5 بطولات دوري كبيرة مختلفة.

فقد سجل رونالدو 103 أهداف مع مانشستر يونايتد، و311 لريال مدريد، و81 ليوفنتوس، و3 لسبورتنغ لشبونة، ولديه الآن 5 أهداف في حصيلته مع النصر.

ويتراجع رونالدو الآن بفارق 8 أهداف عن أندرسون تاليسكا زميله في النصر الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم.