"ميسي هو برشلونة" والكتالونيون "خونة".. شقيق "البولغا" يطلق النار في كل الاتجاهات

أكد ماتياس شقيق ليونيل ميسي أنه من أجل عودة قائد منتخب الأرجنتين إلى برشلونة ستكون هناك حاجة للتغييرات وفي مقدمتها رحيل خوان لابورتا رئيس النادي.

وأكدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية صحة الفيديو والتصريحات، غير أن المقربين من البولغا قالوا إنه نأى بنفسه عن تصريحات أخيه، حسب الصحيفة الإسبانية.

💣 Matías Messi, hermano de Leo Messi, en Twitch 👋🏻 "No vamos a volver y si lo hacemos vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos, echar a Laporta" 😱 "El Barça se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, solo al Madrid" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/1tgJ2KRVBG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 8, 2023

كلمات ماتياس كاملة

وقال ماتياس على قناة لاباجادا 10 "لن نعود إلى برشلونة، وإذا فعلنا ذلك فسنقوم بعملية تنظيف جيدة".

وأوضح "من بينها طرد خوان لابورتا الجاحد الذي لم يقدم الشكر لميسي بعد كل ما فعله لبرشلونة".

كما انتقد شقيق مهاجم الأرجنتين بشدة الجماهير حتى إنه وصفهم بالخونة.

وتابع "الناس لم يساعدوه، كان يجب عليهم الخروج في مسيرة أو شيء من هذا القبيل، والمطالبة برحيل لابورتا وبقاء ميسي".

وتابع أن "الكتالونيين خونة. أمي أخبرت ليونيل ذات مرة أنهم سيكررون معك ما فعلوه مع رونالدينيو".

إضافة إلى ذلك، أشار ماتياس ميسي إلى أن ليو هو من وضع برشلونة على خريطة كرة القدم.

وواصل "لم يعرفه (برشلونة) أحد من قبل، فقط كان ريال مدريد. وبعد كل ما فعله، تنكروا له ولم يحفظوا الجميل".

وفي ختام الحوار، وافق ماتياس ميسي تماما على كلام أحد المشاهدين الذي قال إن تاريخ برشلونة هو ليونيل ميسي نفسه.

وردّ "كل من أتيحت له فرصة السفر إلى برشلونة يدخل المتحف الذي هو عبارة عن ميسي".