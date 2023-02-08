شاهد.. الهلال يهزم فلامنغو البرازيلي ويكتب التاريخ بتأهله إلى نهائي مونديال الأندية

تأهل الهلال السعودي بطل آسيا لنهائي كأس العالم للأندية في المغرب، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه المثير على فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 3-2 في نصف نهائي البطولة الذي أقيم بمدينة طنجة المغربية.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للثنائي لوتشيانو فييتو وسالم الدوسري، حيث حصل فييتو بنفسه على ضربتي جزاء للفريق السعودي، وتكفل الدوسري بترجمتهما إلى هدفين، كما صنع الدوسري الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني. بينما أحرز بيدرو هدفي بطل كأس ليبرتادوريس.

وبات الدوسري أول لاعب آسيوي ينجح في هز الشباك خلال 3 نسخ مختلفة لمونديال الأندية، حيث سبق له التسجيل في شباك الجزيرة الإماراتي خلال الفوز الساحق للهلال 6-1 في نسخة 2021 كما سجل في شباك فلامنغو خلال لقاء الفريقين بنسخة 2019.

كما أصبح الهلال أكثر الأندية الآسيوية تسجيلا للأهداف في مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفا متخطيا إنجاز كاشيما أنتلرز الياباني الذي أحرز 13 هدفا.

ملخص المباراة التاريخية في نصف نهائي كاس العالم بين الهلال & فلامنغو : بتعليق فهد العتيبي: تاريخيييييية استمتعوا 😍😍😍🔥🔥#الهلال_فلامينغو pic.twitter.com/gawvSjbN4m — اهداف HD (@Meshkas14) February 7, 2023

ولعب الفريق البرازيلي الشوط الثاني كاملا بـ10 لاعبين بعد طرد جيرسون سانتوس دا سيلفا لحصوله على الإنذار الثاني في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وتأهل الهلال لنهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وفي المشاركة الثالثة له بعد أن خسر مباراة المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي في نسخة 2019 قبل أن يخسر أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 2021.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي يصل إلى نهائي مونديال الأندية وأول فريق آسيوي يتأهل للنهائي منذ أن حقق كاشيما أنتلرز الياباني ذلك الإنجاز في 2016.

وقد يشهد المغرب أول مباراة نهائية في مونديال الأندية بين فريقين عربيين، حيث سيلتقي الهلال في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي بين الأهلي المصري مع ريال مدريد الإسباني الأربعاء.

وسيلعب فلامنغو على المركز الثالث في اليوم ذاته مع الخاسر من مواجهة الأربعاء.

وثأر الهلال من فلامنغو الذي تغلب على "الزعيم" الهلالي 3-1 في مواجهتهما السابقة في نصف نهائي نسخة 2019 من مونديال الأندية.