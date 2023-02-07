مقابل رقم فلكي.. النصر يقدم عرضا لضم بوسكيتس قائد برشلونة

لا يزال مستقبل الإسباني سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة مع الأخير غير واضح المعالم.

ولم يتخذ الدولي الإسباني السابق بعد قرارا حاسما بشأن بقائه في "الكامب نو" لموسم إضافي أو الانتقال إلى وجهات أخرى.

فقبل بضعة أشهر، بدا واضحا تماما أن خطوة بوسكيتس (34 عاما) التالية ستكون في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) أن قائد برشلونة سيفكّر بعرض خرافي من الناحية المادية مقدم من السعودية.

ووفق الصحيفة الكتالونية، فإن النصر -النادي الذي تعاقد الشهر الماضي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو- يقدم عرضا للاعب البرسا لمدة موسمين مقابل 18 مليون يورو سنويا بعد خصم الضرائب. وينتظر بوسكيتس الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، العرض الذي يقدمه برشلونة قبل اتخاذ قرار.

وعلى الرغم من أنه فكر في البداية في مغادرة برشلونة، إلا أن إصرار تشافي على استمراره لموسم إضافي يمكن أن يلعب دورا أساسيا في قراره بالتجديد. وفي الوقت الحالي يفكر بالأمر ويفاضل بين العروض المقدمة له.