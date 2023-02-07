مصاب ويعاني من صعوبات في التنفس.. نجاة الغاني أتسو لاعب هاتاي سبور من زلزال تركيا

أكدت تقارير إعلامية العثور على الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور حيا بعد أن كان ضمن العالقين تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين وبلغت قوته 7.8 درجات بمقياس ريختر.

وتجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر الاثنين جنوبي تركيا وشمالي سوريا 3 آلاف و600 إضافة إلى آلاف الجرحى.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن اللاعب عثر عليه مصابا بقدمه اليمنى ويعاني من صعوبات في التنفس ونقل مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الصحيفة أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على زميليه في الفريق أونور إرغون وبوراك أوكسوز، فيما تمكن زميلهم كريم أليشي من الخروج وحده والنجاة بحياته من دون مساعدة فرق الإنقاذ.

وكانت التقارير الإعلامية تحدثت عن أن أتسو عالق تحت أنقاض مبنى من دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

UPDATE: I’m told Christian Atsu was on the 9th floor of the collapsed building with 9 other players and 2 officials. 3 players and one official have been rescued. Officials of the club are at the site as search continues. Our brother will be out safe. Insha Allah. Trust 🤲🏻 pic.twitter.com/h7jG3sZ7iC — Saddick Adams (@SaddickAdams) February 6, 2023

وسبق لأتسو (31 عاما) اللعب لأندية بورتو البرتغالي وتشلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد في إنجلترا والرائد السعودي قبل الانتقال إلى هاتاي سبور بداية الموسم الجاري.

وكان أتسو منح فريقه 3 نقاط ثمينة بعد أن سجل هدف الفوز على كاسيمباسا من ركلة حرة مباشرة في المباراة التي انتهت بفوز هاتاي بهدف نظيف.

اللاعب الغاني كرستيان اتسو سجل يوم أمس هدف الفوز لفريقه هاتاي سبور التركي في آخر أنفاس المباراة وبهذه الطريقة الرائعة، اليوم عالق تحت ركام الزلزال مجهول المصير 🙏 #Turkey #Syria #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/HI4MayY423 — Elhoussaine Boussaid (@BoussidHoussine) February 6, 2023

وناشد مدرب هاتاي سبور فولكان ديميريل، بمساعدة ضحايا الزلزال في محافظة هاتاي وأنطاكيا وغيرهما من المحافظات المتضررة.

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel sosyal medya üzerinden yardım isterken gözyaşlarına hakim olamadı: "İnsanlar enkaz altında, yardım edin!" pic.twitter.com/aGLkRzDhqE — ENSONHABER (@ensonhaber) February 6, 2023

وظهر ديميريل في بث مباشر عبر صفحته بإنستغرام وهو يوجه مناشدته ولم يتمالك نفسه خلال حديثه إذ ذرف دموعه وهو يطلب المساعدة.

كما انفجرت زينب سيفر ديميريل، زوجة مدرب هاتاي سبور، في البكاء وهي تطالب بمساعدة العالقين تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب ولايتهم.