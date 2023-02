مصاب ويعاني من صعوبات في التنفس.. نجاة الغاني أتسو لاعب هاتاي سبور من زلزال تركيا

أكدت تقارير إعلامية العثور على الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور حيا بعد أن كان ضمن العالقين تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين وبلغت قوته 7.8 درجات بمقياس ريختر.

وتجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر الاثنين جنوبي تركيا وشمالي سوريا 3 آلاف و600 إضافة إلى آلاف الجرحى.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن اللاعب عثر عليه مصابا بقدمه اليمنى ويعاني من صعوبات في التنفس ونقل مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الصحيفة أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على زميليه في الفريق أونور إرغون وبوراك أوكسوز، فيما تمكن زميلهم كريم أليشي من الخروج وحده والنجاة بحياته من دون مساعدة فرق الإنقاذ.

وكانت التقارير الإعلامية تحدثت عن أن أتسو عالق تحت أنقاض مبنى من دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

UPDATE: I’m told Christian Atsu was on the 9th floor of the collapsed building with 9 other players and 2 officials.

3 players and one official have been rescued.

Officials of the club are at the site as search continues.

Our brother will be out safe. Insha Allah. Trust 🤲🏻 pic.twitter.com/h7jG3sZ7iC

— Saddick Adams (@SaddickAdams) February 6, 2023