كرة قدم

مصاب ويعاني من صعوبات في التنفس.. نجاة الغاني أتسو لاعب هاتاي سبور من زلزال تركيا

7/2/2023

أكدت تقارير إعلامية العثور على الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور حيا بعد أن كان ضمن العالقين تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين وبلغت قوته 7.8 درجات بمقياس ريختر.

وتجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر الاثنين جنوبي تركيا وشمالي سوريا 3 آلاف و600 إضافة إلى آلاف الجرحى.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن اللاعب عثر عليه مصابا بقدمه اليمنى ويعاني من صعوبات في التنفس ونقل مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت الصحيفة أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على زميليه في الفريق أونور إرغون وبوراك أوكسوز، فيما تمكن زميلهم كريم أليشي من الخروج وحده والنجاة بحياته من دون مساعدة فرق الإنقاذ.

وكانت التقارير الإعلامية تحدثت عن أن أتسو عالق تحت أنقاض مبنى من دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

وسبق لأتسو (31 عاما) اللعب لأندية بورتو البرتغالي وتشلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد في إنجلترا والرائد السعودي قبل الانتقال إلى هاتاي سبور بداية الموسم الجاري.

وكان أتسو منح فريقه 3 نقاط ثمينة بعد أن سجل هدف الفوز على كاسيمباسا من ركلة حرة مباشرة في المباراة التي انتهت بفوز هاتاي بهدف نظيف.

وناشد مدرب هاتاي سبور فولكان ديميريل، بمساعدة ضحايا الزلزال في محافظة هاتاي وأنطاكيا وغيرهما من المحافظات المتضررة.

وظهر ديميريل في بث مباشر عبر صفحته بإنستغرام وهو يوجه مناشدته ولم يتمالك نفسه خلال حديثه إذ ذرف دموعه وهو يطلب المساعدة.

كما انفجرت زينب سيفر ديميريل، زوجة مدرب هاتاي سبور، في البكاء وهي تطالب بمساعدة العالقين تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب ولايتهم.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي