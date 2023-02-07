لسان حاله: هرمنا لأجل تحقيق الألقاب.. هاري كين يحطم الأرقام في انتظار التتويجات

بعد أقل من 3 شهور على معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته مع المنتخب الإنجليزي، واصل هاري كين مسيرته الناجحة على طريق تحقيق الأرقام القياسية، وحقق رقما قياسيا آخر مميزا مع فريقه توتنهام.

وكان المهاجم الإنجليزي الفذ عادل رصيد مواطنه النجم السابق واين روني في عدد الأهداف الدولية رافعا رصيده إلى 53 هدفا، وذلك خلال مونديال قطر، وبذلك يقتسم مع روني لقب الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي.

ولا تزال الفرصة سانحة بقوة من أجل الانفراد بهذا اللقب خلال الفترة المقبلة في ظل ما ينتظر المنتخب الإنجليزي من مباريات في تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024).

ويبدو أن كين (29 عاما) تخصص في تحقيق الأرقام القياسية خلال البطولات أو المباريات الكبيرة؛ حيث حقق اللاعب رقما قياسيا آخر على مستوى مسيرته الرائعة مع فريقه توتنهام من خلال الهدف الذي أحرزه -أمس الأحد- في واحدة من أهم المباريات بالدوري الإنجليزي، وقاد اللاعب فريقه إلى الفوز بهدف نظيف على مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي.

ورفع اللاعب بهذا الهدف رصيده مع الفريق إلى 267 في مختلف البطولات، وبذلك يصبح الهداف التاريخي للفريق محطما بهذا الرقم القياسي السابق (266 هدفا) والذي حققه اللاعب السابق جيمي غريفز خلال الفترة من 1961 إلى 1970.

وأحرز غريفز 266 هدفا للفريق في 379 مباراة بمختلف البطولات، في حين سجل كين أهدافه الـ267 في 416 مباراة بداية من 2010 وحتى الآن.

واحتفل كين برقم آخر أمس من خلال نفس الهدف حيث رفع رصيده إلى 200 هدف مع توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وأصبح كين الآن ثالث لاعب فقط يصل لحاجز الـ200 هدف بالدوري الإنجليزي بعد مواطنه آلان شيرر صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف بالدوري الإنجليزي (260 هدفا) وواين روني (208 أهداف)، ولكن كين هو الأسرع وصولا إلى هذا الرصيد.

وقال كين إن هذا الهدف الذي حقق به هذا الرقم القياسي، هو ما كان يحلم به في مسيرته مع توتنهام على المستوى الفردي.

وأوضح "تحدثت بشأن هذا الهدف على مدار أسبوعين، وكنت أريد أن أسجله في هذا المكان (ملعب الاتحاد) وأمام هذه الجماهير المدهشة".

وأضاف كين "أتذكر أول مشاركة في التشكيلة الأساسية بمباراة لي في الدوري الإنجليزي، وكانت أمام سندرلاند على ملعب "وايت هارت لين"، ولم يدر بخلدي وقتها أنني سأصل للهدف رقم 200 في الدوري الإنجليزي".

وقال "تحقق هذا في مباراة كبيرة وأمام منافس جيد بالفعل، وفي توقيت مهم بموسمنا، لا يمكنني أن أطلب أكثر من هذا.. لا يزال أمامنا الكثير لنلعب من أجله هذا العام. فليستمر التشجيع لنا من أجل أن نرى إلى أين سيقودنا".

وعقب انتهاء المباراة، تحدث الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام مع كين عبر الهاتف؛ حيث يخضع كونتي حاليا لفترة علاج ونقاهة بعد إجراء جراحة لاستئصال المرارة، في حين قاد الفريقَ بدل منه في هذه المباراة المدربُ كريستيان ستيليني الذي أشاد بإنجاز كين.

وحرص شيرر على تهنئة كين بلقب الهداف التاريخي لتوتنهام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما غرد المهاجم الإنجليزي الدولي السابق غاري لينكر اللاعب السابق لتوتنهام على تويتر قائلا "يا له من إنجاز هائل".

والمثير أن كين لم يحرز حتى الآن أي لقب في البطولات التي يخوضها مع توتنهام، ولكنه حقق العديد من الأرقام القياسية مع الفريق على مختلف المستويات، وهو ما يثير الجدل دائما بشأن إمكانية انتقاله لناد آخر يستطيع أن يستثمر من خلاله هذه الإمكانيات التهديفية العالية في حصد الألقاب.