دون أن تكشف الأسباب.. الإمارات تعتذر عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا لكرة القدم

اعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم -بشكل مفاجئ- عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا العاشرة التي كانت مقررة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين، وفق ما أعلن اتحاد غرب آسيا للعبة أمس الاثنين.

وجاء في بيان للاتحاد القاري "تسلم اتحاد غرب آسيا كتاباً رسمياً من الاتحاد الإماراتي تضمن إخطاره بالاعتذار عن (عدم) استضافة البطولة، من دون أن يشير خلاله إلى الأسباب التي دفعته إلى ذلك".

وتابع البيان -نقلا عن الكتاب الإماراتي- أنه "نود إبلاغكم باعتذارنا عن (عدم) استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، شاكرين لكم جهودكم التي قمتم بها طيلة الفترة الماضية، لتفضلكم بالعلم والاطلاع وإجراءاتكم متمنين لكم دوام التوفيق والامتنان".

وأعلن الاتحاد القاري أنه سيقوم بـ "عرض هذا الكتاب وقرار الاعتذار الإماراتي على اللجنة التنفيذية ليصار إلى بحث ودرس الخيارات المتاحة أمامه بشأن البطولة، من حيث إصدار القرار النهائي حولها بما يتناسب مع كافة المعطيات".

وأبدى "أسفه" إزاء قرار اعتذار الاتحاد الإماراتي الذي جاء مفاجئاً "وفي وقت قريب جداً" من موعد انطلاق البطولة، وبينما كانت تسير الترتيبات الإدارية واللوجستية والتسويقية الخاصة بالبطولة "نحو مراحلها النهائية".

وأضاف أن ذلك "سيؤثر على كافة الاتحادات الأهلية التي سبق وأعلنت مشاركتها بالبطولة، وأعدت برامج منتخباتها وفق ذلك".

وأعلن 12 منتخباً مشاركته في البطولة وهي: الإمارات (المضيفة) والبحرين والسعودية والكويت وعُمان واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وتايلند المشارك ضيفا، وبدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا.