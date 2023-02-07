تشلسي يستعين بمدرب المهارات النفسية لفريق نيوزيلندا للرجبي

أعلن الفريق النيوزيلندي للرجبي -اليوم الثلاثاء- أن مدرب المهارات النفسي جيلبرت إينوكا سيلتحق بفريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم في دور استشاري لمدة قصيرة.

ويعمل إينوكا مع الفريق النيوزيلندي منذ عام 2000 وشغل عدة مناصب منها مدرب المهارات النفسية طوال 15 عاما، وتوّج بكأس العالم في 2011 و2015، وقضى مدة طويلة في صدارة التصنيف العالمي.

وعمل إينوكا مدربًا للمهارات النفسية في فريق نيوزيلندا للكريكت خلال الفترة 1998-2004.

ويشتهر إينوكا بفلسفة عدم الاعتماد على أي شخص يضع مصلحته قبل الفريق، أو يعتقد أنه يستحق معاملة خاصة من الناس، أو يثير ضجة كبيرة من دون داع للحديث عما فعله في عمله.

جراهام بوتر عن حديث جوارديولا و يورغن كلوب عن صرف تشيلسي: الحسد ليس صفة جيدة،لم أكن أحسد أي شخص أبدًا، من الافضل ان تقارن نفسك بنفسك وليس بشخص آخر لانك لاتعرف السياق او الموقف، أنا أفهم أيضًا أن هذا هو العالم الذي نحن فيه، وهذا جيد بالنسبة لي، يحب معظم المدربين أن يكونوا في منصبي pic.twitter.com/cTKnNpm4aQ — EPL World (@EPLworld) February 7, 2023

تشلسي الذي أنفق ببذخ على تدعيم صفوفه يعاني هذا الموسم، ويحتل المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة من 21 مباراة.

وسيلعب تشلسي في ضيافة ويستهام يونايتد يوم السبت.