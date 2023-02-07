بينهم 3 عرب والبريطانيون قلة.. هذه جنسيات ملاك الفرق في البريميرليغ
7/2/2023-|آخر تحديث: 7/2/202310:12 PM (مكة المكرمة)
تظهر العولمة الكروية ظهورا واضحا في الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، إذ إن من أصل صاحب 20 ناديا في البريميرليغ هناك 4 بريطانيين فقط يمتلكون فرقا في أقوى دوريات العالم.
ومن بين هؤلاء الأجانب هناك 3 ملاك عرب لفرق مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا.
وتاليا جنسيات أصحاب النوادي في البريميرليغ:
- أرسنال: رجل أعمال أميركي يدعى ستان كرونكي ولديه أمبراطورية رياضية تضم فرقا في كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي والدوري الأميركي لكرة القدم.
- أستون فيلا: المصري ناصيف ساويرس والأميركي ويسلي إيدنز.
- بورنموث: الأميركي بيل فولي الذي يملك أيضا فريق لورينت في الدوري الفرنسي.
- برينتفورد: البريطاني ماتيو بينهام الذي يمتلك الحصة الكبرى في فريق ميتييلاند الدانماركي.
- برايتون: البريطاني توني بلوم.
- تشلسي: مجموعة أميركية يقودها رجل الأعمال تود بولي، ويملك بولي فريقين في الدوري الأميركي للبيسبول ودوري كرة السلة الأميركية.
- كريستال بالاس: البريطاني ستيف باريش وشركة "تاغ وورلد وايد" الأميركية.
- إيفرتون: البريطاني من أصول إيرانية فرهاد مشيري.
- فولهام: الأميركي من أصول باكستانية شاهيد خان والذي يملك فريق كرة قدم أميركية وصاحب الحقوق الحصرية لأهم نزالات المصارعة.
- ليدز يونايتد: الإيطالي أندريا رادريزاني والذي يمتلك حصصا وأسهما في أكثر من ناد في دوري كرة القدم الأميركية.
- ليستر سيتي: رجل الأعمال التايلندي أياوات سريفادانابرابها الذي استلم مسؤولية النادي بعد وفاة والده في حادث تحطم مروحية.
- ليفربول: شركة فيناوي الأميركية بقيادة رجلي الأعمال جون هنري وتوم فيرنر والتي تملك فرقا في دوري البيسبول الأميركي ودوري كرة السلة الأميركية للمحترفين.
- مانشستر سيتي: شركة أبو ظبي المتحدة الإماراتية بقيادة خلدون المبارك والتي تمتلك 10 فرق كرة قدم حول العالم.
- مانشستر يونايتد: عائلة غليزرز الأميركية والتي تملك أيضا فريقا في دوري كرة القدم الأميركية.
- بلاكبيرن: صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بمشاركة مجموعة مستثمرين بينهم شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" (BCB Capital Partners) و"آر بي سبورتس آند ميديا" (RB Sports & Media ).
- نوتنغهام فورست: اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس والذي يملك فريق أولمبياكوس اليوناني.
- ساوثهامبتون: الصربي دراغان سولاك.
- توتنهام: البريطانيان جوي لويس ودانيال ليفي.
- ويستهام يونايتد: الويلزي ديفيد سوليفان والتشيكي دانيال كريتينسيكي.
- وولفرهامبتون: شركة فوسان الصينية.
المصدر : مواقع إلكترونية