بينهم 3 عرب والبريطانيون قلة.. هذه جنسيات ملاك الفرق في البريميرليغ

تظهر العولمة الكروية ظهورا واضحا في الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، إذ إن من أصل صاحب 20 ناديا في البريميرليغ هناك 4 بريطانيين فقط يمتلكون فرقا في أقوى دوريات العالم.

ومن بين هؤلاء الأجانب هناك 3 ملاك عرب لفرق مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا.

وتاليا جنسيات أصحاب النوادي في البريميرليغ: