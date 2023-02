الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي تقدم عرضا مشتركا لاستضافة مونديال 2030

قدمت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي -اليوم الثلاثاء- عرضا رسميا مشتركا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، داعية لعودة البطولة إلى "حيث ولدت كرة القدم" بعد 100 عام من إقامة أول بطولة لكأس العالم بمدينة مونتيفيديو في أوروغواي.

وخلال احتفال أقيم في مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم انضم مسؤولون من الدول الأربع إلى إليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول)، الذي قال إنه يأمل أن يظهر الاتحاد الدولي (الفيفا) "لفتة نبيلة" تجاه المنطقة والسماح لها بتنظيم البطولة.

Argentina, Uruguay, Chile, and Paraguay have officially launched their bid to stage the 2030 World Cup 🌎

The tournament would be going back to its roots in Uruguay, the home of the very first World Cup back in 1930. pic.twitter.com/MElbbokejg

