الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي تقدم عرضا مشتركا لاستضافة مونديال 2030

قدمت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي -اليوم الثلاثاء- عرضا رسميا مشتركا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، داعية لعودة البطولة إلى "حيث ولدت كرة القدم" بعد 100 عام من إقامة أول بطولة لكأس العالم بمدينة مونتيفيديو في أوروغواي.

وخلال احتفال أقيم في مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم انضم مسؤولون من الدول الأربع إلى إليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول)، الذي قال إنه يأمل أن يظهر الاتحاد الدولي (الفيفا) "لفتة نبيلة" تجاه المنطقة والسماح لها بتنظيم البطولة.

Argentina, Uruguay, Chile, and Paraguay have officially launched their bid to stage the 2030 World Cup 🌎 The tournament would be going back to its roots in Uruguay, the home of the very first World Cup back in 1930. pic.twitter.com/MElbbokejg — ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2023

وأضاف دومينغيز أن "بطولة كأس العالم 2030 ليست مجرد بطولة أخرى، بل هي تستحق الاحتفال والتقدير بمناسبة مرور 100 عام على إقامة أول مونديال".

وتابع "نحن مقتنعون بأن الفيفا ملتزم بتكريم ذكرى أولئك الذين جاؤوا قبلنا وآمنوا بالعظمة ونظموا أول نهائيات لكأس العالم".

وأضاف كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني "بصفتنا أبطالا للعالم فإننا نطلق حلما لكل أميركا الجنوبية. ليس فقط بسبب الذكرى المئوية للنسخة الأولى، ولكن أيضا بسبب الشغف الذي نعيش به كرة القدم".

وأدلى الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بيانا على حسابه على تويتر قال فيه إنه سيُطلب من بوليفيا الانضمام إلى "هذا الحلم".

Esta candidatura es de todo el continente. Por eso, me gustaría y voy a proponer que nuestro país hermano #Bolivia sea parte de este sueño. — Alberto Fernández (@alferdez) February 7, 2023

وجرى الإعلان في 2017 عن اعتزام الأرجنتين وأوروغواي التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030 قبل انضمام باراغواي وتشيلي للملف.

وبعد النسخة الأولى في أوروغواي، استضافت الأرجنتين كأس العالم عام 1978 وتشيلي عام 1962، بينما لم تستضف باراغواي أكبر مسابقة في اللعبة.

وسيتنافس العرض الأميركي الجنوبي مع إسبانيا والبرتغال اللتين وقّعتا اتفاق عرض مشترك، بالإضافة إلى عروض محتملة من المغرب والسعودية.

وتستضيف أميركا وكندا والمكسيك مونديال 2026، في حين كانت آخر مرة استضافت فيها قارة أميركا الجنوبية المونديال عام 2014 في البرازيل.