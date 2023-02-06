رغم ملازمته مقاعد البدلاء.. هازارد يصاب للمرة 16 مع ريال مدريد

تعرض النجم البلجيكي لكرة القدم إيدين هازارد لإصابة جديدة ستبعده عن فريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وهي الإصابة الثالثة له هذا الموسم و16 منذ انضمامه إلى "الملكي" في صيف عام 2019.

وأعلن ريال مدريد أمس السبت، عن تعرض هازارد لإصابة جديدة، مشيرا إلى أنه بعد الفحوصات التي أجريت له من الطاقم الطبي للفريق، تم تشخيص حالته بأنه مصاب في وتر عظمة الرأس "الرضفة" بركبته اليسرى.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 4, 2023

ولم يحدد الفريق مدة غياب هازارد عن الملاعب، في حين تحدثت بعض التقارير الصحفية عن احتمالية غيابه لمدة 5 أسابيع. وذكرت صحيفة "أس" المدريدية، أن هازارد يعاني من التهاب في وتر الرضفة ويمكن أن يغيب 5 أسابيع، مشيرة إلى أن هذه الإصابة تعد الثالثة له هذا الموسم بعد التواء وحمل زائد، والإصابة 16 له منذ مجيئه إلى مدريد.

¡Increíble la mala suerte del belga! 🇧🇪😥 Desde su llegada al Real Madrid, las lesiones nunca permitieron que Eden Hazard mostrara su mejor nivel. #FutbolRPC pic.twitter.com/HofHC4lSf2 — Deportes RPC (@deportes_rpc) February 4, 2023

وتعرض البلجيكي إلى هذا الكم من الإصابات، رغم جلوسه كثيرا على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته في العديد من المباريات مع ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هازارد شارك هذا الموسم في 7 مباريات فقط -3 منها أساسي- وهو رابع أقل لاعب يشارك مع الفريق من حيث دقائق اللعب (297 دقيقة خلف أندري لونين بـ630 دقيقة)، وقبله فقط ماريانو دياز (25 دقيقة) وألفارو أودريوزولا (56 دقيقة) وخيسوس فاييخو (56 دقيقة) لديهم دقائق أقل منه.

⚪🤕 #Hazard sufre una tendinitis rotuliana y no viajará a #Mallorca. Es su tercera lesión esta temporada y la 16ª como jugador del #RealMadridhttps://t.co/0bDSV4aEUf — Diario AS (@diarioas) February 4, 2023

ويعاني قائد المنتخب البلجيكي منذ قدومه إلى ريال مدريد من هبوط كبير في مستواه الذي كان يقدمه مع تشلسي الإنجليزي قبل الانتقال لإسبانيا، مما جعله حبيس دكة البدلاء وعدم اقتناع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي به مع تفضيل فينيسيوس جونيور ورودريغو عليه للأداءات الكبيرة التي يقدمانها عندما يعتمد عليهما المدرب.