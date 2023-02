عالم كرة القدم يتضامن مع تركيا وسوريا معزيا في ضحايا الزلزال

أعرب مجتمع كرة القدم، الفرق واللاعبون، عن تضامنهم مع تركيا وسوريا، وتقديم العزاء بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل وآلاف الجرحى، والأعداد مرشحة للزيادة مع بقاء عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وقال نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه على تويتر "قلوبنا مع كل من تضرر من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا".

Our thoughts are with all those who are affected by the devastating earthquake in Turkey and Syria. — Liverpool FC (@LFC) February 6, 2023

أما مانشستر يونايتد فغرد "الجميع في النادي يرسل خالص التعازي لأهالي ضحايا زلزال تركيا وسوريا، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

الجميع في #يونايتد يرسل خالص التعازي لأهالي ضحايا زلزال تركيا وسوريا مع تمانينا بالشفاء العاجل لجميع المصابين. — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 6, 2023

ونعى نادي الزمالك المصري ضحايا الزلزال، قائلا "ببالغ الحزن والأسى يتقدم نادي الزمالك بأحر التعازي لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين".

ببالغ الحزن والأسى يتقدم نادي الزمالك بأحر التعازي لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا متمنيين الشفاء العاجل اجميع المصابين. 🇸🇾🇹🇷 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/AF5OxdinKk — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 6, 2023

ومن فرنسا، كتب سان جيرمان "في أعقاب الزلزال الشديد الذي وقع في كهرمان مرعش والذي تسبب في سقوط عدد من القتلى، يود النادي إظهار دعمه لشعب تركيا، وكذلك جميع اللاعبين والمدربين وأحبائهم".

Following the severe earthquake that occurred overnight in Kahramanmaraş that has caused a number of deaths, Paris Saint-Germain would like to show its support for the people of Turkey, as well as all the players, coaches and staff in the Red-and-Blue family and their loved ones. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 6, 2023

وفي إسبانيا، تسابقت فرق الليغا لتقديم تعازيها والإعراب عن تضامنها.

FC Barcelona expresses its condolences to the family members and friends of all those who have lost their lives in the earthquake in Turkey and Syria and wishes a healthy recovery to all of the injured and those affected. — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2023

بحزن عميق وحسرة بالغة يتقدم نادي أتلتيكو مدريد بتعازيه الحارة لأقارب ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا 🇹🇷 وسوريا 🇸🇾 ومناطق أخرى، متمنيا، إدارة ولاعبين، تعافي المصابين. — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) February 6, 2023

من نادي قاديش، تعازينا الحارة لضحايا الزلزال في #تركيا و #سوريا

دعواتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين.🙏🏼🙏🏼🙏🏼

#زلزال_ترکیا #زلزال_تركيا_سوريا — نادي قاديش لكرة القدم 🇪🇸 (@Cadiz_CFArab) February 6, 2023

يود نادي #فالنسيا🦇 التعبير عن تضامنه مع الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال الذي ضرب البلدين 🖤 — 🦇🍊🌊 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) February 6, 2023

أما في إيطاليا فشاركت أندية "إي سي ميلان" وإنتر ميلان وروما في تقديم التعازي إلى ضحايا الزلزال.

يتقدم نادي اي سي ميلان بخالص التعازي إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. قلوبنا مع الجميع في هذه اللحظة. pic.twitter.com/SJOmJWWEIS — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) February 6, 2023

Our thoughts go out to all of the victims of the earthquake that hit Turkey and Syria this morning. — Inter (@Inter_en) February 6, 2023

Our thoughts go out to all of the victims of the earthquake that hit Turkey and Syria this morning. — Inter (@Inter_en) February 6, 2023

The thoughts and prayers of everyone at #ASRoma are with all those affected by the devastating earthquake in Turkey and Syria. — AS Roma English (@ASRomaEN) February 6, 2023

وشارك العديد من نجوم كرة القدم في التضامن مع تركيا وسوريا، ونعى الضحايا وقدم الدعاء للجرحى.

وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين، قال النجم المصري محمد صلاح عبر حسابه على تويتر "أنباء مروعة قادمة من سوريا وتركيا. تعازيّ للأرواح التي فقدت وأتمنى الشفاء التام لجميع المصابين".

Terrible news coming out of Syria and Turkey. My condolences for the lives lost and I wish all those injured a full recovery. — Mohamed Salah (@MoSalah) February 6, 2023

أما النجم المغربي أشرف حكيمي، فكتب عبر تويتر "قلوبنا معكم تركيا وسوريا" وأبدى زميله في سان جيرمان المدافع الإسباني سيرغيو راموس تضامنه وحبه للبلدين المنكوبين.

Our hearts are with you 🇹🇷🇸🇾❤️ — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 6, 2023

Todo mi cariño para 🇹🇷🇸🇾

Estamos con vosotros 💔

All my love to 🇹🇷🇸🇾

Our thoughts are with you 💔#Turkey #Syria 🙏 — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 6, 2023

وكان النجم الألماني -من أصول تركية- مسعود أوزيل أول المعزين والمتضامنين، ونشر على خاصية القصص اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام ما يدعو فيه لتركيا، ومقدما التعزية للضحايا والمواساة لذويهم.

وشارك نجوم مثل الكرواتي لوكا مودريتش، والجزائريين رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، والبرازيلي رودريغو، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، والإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر، وغيرهم من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، في التضامن مع ضحايا الزلزال.

🇹🇷🙏🏼 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 6, 2023

Turkey and Syria 🙏🙏 — Luka Modrić (@lukamodric10) February 6, 2023

Pray for 🇹🇷&🇸🇾🤲🏾🤍 — Ibrahima Konate (@IbrahimaKonate_) February 6, 2023