أشارت تقارير إخبارية إلى أن الغاني كريستيان أتسو المحترف في فريق هاتاي سبور التركي من ضمن العالقين تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب المنطقة اليوم وبلغت قوته 7.8 درجات بمقياس ريختر.

وأوضحت التقارير أن أتسو عالق تحت أنقاض مبنى من دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

وسبق لأتسو (31 عاما) اللعب لأندية بورتو البرتغالي وتشلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل يونايتد في إنجلترا والرائد السعودي قبل الانتقال إلى هاتاي سبور بداية الموسم الجاري..

وكان أتسو منح فريقه 3 نقاط ثمينة بعد أن سجل هدف الفوز على كاسيمباسا من ركلة حرة مباشرة في المباراة التي انتهت بفوز هاتاي بهدف نظيف.

اللاعب الغاني كرستيان اتسو سجل يوم أمس هدف الفوز لفريقه هاتاي سبور التركي في آخر أنفاس المباراة وبهذه الطريقة الرائعة، اليوم عالق تحت ركام الزلزال مجهول المصير 🙏 #Turkey #Syria #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/HI4MayY423 — Elhoussaine Boussaid (@BoussidHoussine) February 6, 2023

ووفقا لوسائل إعلام تركية، هناك عدد من الرياضيين تحت أنقاض المباني المنهارة بسبب الزلزال. وانتُشل لاعبان وأعضاء الفريق الفني لنادي هاتاي من تحت الأنقاض، وما زالت الجهود جارية للعثور على اللاعب الغاني في أسرع وقت.

في السياق، لقي أحمد أيوب توركسلان حارس مرمى ملاطيا سبور التركي مصرعه إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

ونقلت وسائل إعلام تركية أن توركسلان (28 عاما) كان في عداد المفقودين في حين أُنقذت زوجته.

وفي سوريا، لقي الدولي السوري السابق نادر جوخدار (45 عاما) مصرعه إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية، حسب ما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم.

كتب الاتحاد -في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك- "الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار، ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الاثنين، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

ولعب جوخدار الذي كان ينشط في خط الهجوم مع نادي الوثبة السوري، ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى أعلن اعتزاله عام 2008.