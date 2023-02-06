شاهد- برشلونة يستغل تعثر ريال مدريد ويبتعد في صدارة الدوري الإسباني
حقق برشلونة فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه إشبيلية في قمة مباريات المرحلة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وابتعد في الصدارة مستغلا تعثر غريمه وملاحقه المباشر ريال مدريد الذي خسر في وقت سابق أمام مايوركا 1-صفر.
وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح جوردي ألبا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 58، قبل أن يضيف غافي الهدف الثاني في الدقيقة 70.
⚽️🥅 فرانك كيسي بتمريرة مميزة لجوردي ألبا الذي يفتتح التسجيل للنادي الكتالوني#الدوري_الإسباني | #برشلونة_اشبيلية #LaLigaSantander | #BarcaSevilla pic.twitter.com/7vWd9LmlO3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 5, 2023
وفي الدقيقة 79 سجل رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة، بعد تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول ألبا.
🔴🔵 رافينيا يضيف الهدف الثالث لبرشلونة إثر تمريرة مميزة من جوردي ألبا #الدوري_الإسباني | #برشلونة_اشبيلية #LaLigaSantander | #BarcaSevilla pic.twitter.com/oK7U5QQjYm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 5, 2023
ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.