شاهد- برشلونة يستغل تعثر ريال مدريد ويبتعد في صدارة الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه إشبيلية في قمة مباريات المرحلة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وابتعد في الصدارة مستغلا تعثر غريمه وملاحقه المباشر ريال مدريد الذي خسر في وقت سابق أمام مايوركا 1-صفر.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح جوردي ألبا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 58، قبل أن يضيف غافي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 79 سجل رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة، بعد تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول ألبا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.