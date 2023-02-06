شاهد- إنتر يحسم "ديربي الغضب" ويعمق جراح ميلان في الدوري الإيطالي

حسم إنتر قمة المرحلة 21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتفوق على جاره وغريمه ميلان 1-صفر في "ديربي الغضب"، ليحتفظ الإنتر بآماله في المنافسة على لقب الدوري، ويعمق جراح جاره الذي فشل في تحقيق الفوز لخامس مباراة على التوالي في المسابقة.

وتقمص النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 34.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه الـ14 في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد و6 هزائم، إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة خلف نابولي المتصدر.

في المقابل، تجمّد رصيد ميلان (حامل اللقب) الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 11 فوزا و5 تعادلات، عند 38 نقطة في المركز السادس.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني لإنتر على ميلان في غضون 3 أسابيع تقريبا، بعدما سبق أن تغلب على منافسه 3-صفر في كأس السوبر الإيطالي، الذي جرى بالعاصمة السعودية الرياض في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما تعتبر هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي التي يتلقاها ميلان في المسابقة، ليضاعف من حالة الإحباط لدى جماهيره التي أصبحت تمني النفس الآن بالتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد تلاشي آمال الفريق تقريبا في الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.