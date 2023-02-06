تحقيق سري طويل كشف عن 100 مخالفة.. تحويل مانشستر سيتي إلى لجنة الانضباط مجددا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الاثنين- تحويل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى لجنة مستقلة بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق باللوائح المالية للمسابقة.

وأضافت الرابطة أن المخالفات ترتبط بالفترة من موسم 2009-2010 حتى موسم 2017-2018.

بينما ذكرت تقارير بريطانية أن الرابطة اكتشفت أكثر من 100 مخالفة بعد تحقيق سري (لم يعلن عنه من قبل) استمر على مدار 4 سنوات تضمن فحص العقود ورعاة الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن فريق المدرب بيب غوارديولا مهدد بعقوبات منها الخصم من نقاطه، وذلك قد يبعده تماما عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتعرض سيتي لمزاعم بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بمدى دقة المعلومات المقدمة من إدارة النادي.

وتعرض سيتي أيضا لاتهام بعدم تطبيق لوائح رابطة الدوري الإنجليزي المتعلقة بالتزام الأندية بقواعد اللعب النظيف المالي التابعة للاتحاد الأوروبي (يويفا) منذ موسم 2013-2014 حتى موسم 2017-2018، وعدم الالتزام بلوائح رابطة الدوري المرتبطة بالأرباح والاستدامة بدءا من موسم 2015-2016 حتى موسم 2017-2018.

وقالت رابطة الدوري الممتاز "سيكون تعيين أعضاء اللجنة عن طريق رئيس اللجنة القضائية المستقلة للرابطة".

وأضافت "ستكون الإجراءات أمام اللجنة.. سرية وستعقد في جلسات خاصة، لن تقدم رابطة الدوري الممتاز أي تعليق آخر بخصوص هذا الأمر حتى إشعار آخر".