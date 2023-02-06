أبرز أحداث الدوريات الـ5 الكبرى.. حكيمي يخطف الأضواء من ميسي واستهداف فينيسيوس مع خسارة ريال مدريد وتوهج مواني

تتواصل منافسات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم، في ظل منافسة كبرى على القمة والهروب من القاع، ونسلط في ما يلي الأضواء على أهم ما جرى في الجولة الماضية في هذه الدوريات.

حكيمي يتألق مع باريس سان جيرمان

عزز باريس سان جيرمان تصدره للدوري الفرنسي بعدما فشل أقرب منافسيه في الفوز، وخرج نادي العاصمة بالنقاط الثلاث والفوز 2-1 على تولوز بفضل هدف ليونيل ميسي.

ورغم ذلك، خطف أشرف حكيمي الأضواء، وأدرك التعادل من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يصنع هدف الفوز لزميله ميسي.

وقال اللاعب -الذي أسهم على نحو مؤثر في وصول المغرب إلى قبل نهائي كأس العالم- "أصبحت أكثر ثقة بعد كأس العالم".

استهداف فينيسيوس مع خسارة ريال مدريد

تعرض فينيسيوس جونيور لاستهداف من المدافعين خلال خسارة ريال مدريد صفر-1 في ضيافة ريال مايوركا أمس الأحد، وارتكبت ضد اللاعب البرازيلي 10 أخطاء، وهو أكبر عدد يناله أي لاعب في مباراة هذا الموسم.

ووفقا لشركة أوبتا للإحصاءات -التي تسجل البيانات منذ موسم 2005-2006- فإنه قد مرت 10 سنوات على تعرض لاعب من ريال مدريد لهذا العدد من الأخطاء في مباراة بالدوري، وهو ما حدث مع إيسكو في ظهوره الأول أمام ريال بيتيس في 2013.

حارس مايوركا راجكوفيتش يحبط محاولة ريال مدريد بالعودة ويتصدى لركلة جزاء أسينسيو#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد pic.twitter.com/Q2WO869B2J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 5, 2023

وبلغ عدد الأخطاء ضد فينيسيوس قريبا من الرقم القياسي المسجل في الدوري لمصلحة جوستافو لوبيز لاعب سيلتا فيغو في 2007.

وحصل لاعبو مايوركا على 5 إنذارات أمس الأحد، وارتكب الفريق 29 خطأ أمام ريال مدريد، وهو أكبر عدد من الأخطاء من فريق واحد في المسابقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

واحتسب 79 خطأ لمصلحة فينيسيوس (22 عاما) في المسابقة هذا الموسم، وبذلك يأتي على رأس القائمة في كل بطولات الدوري السبع الكبرى، كما أنه يتقدم بفارق كبير على مواطنه نيمار لاعب باريس سان جيرمان الذي حصل على 59 خطأ.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد -في مؤتمر صحفي أمس الأحد- "الشيء الوحيد الذي يريد فينيسيوس فعله هو لعب كرة القدم".

🔥 Décisif 16 fois en 16 matchs, Randal Kolo Muani affole les compteurs !

😍 (Re)Découvrez tous ses buts et ses passes décisives de la saison en #Bundesliga pic.twitter.com/0QTS9dqefm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 28, 2023

ثنائية كولو مواني في ألمانيا

أصبح راندال كولو مواني مهاجم إنتراخت فرانكفورت يحظى بشعبية بين المشجعين، إذ يستمتع اللاعب بتألقه خلال الأشهر الأخيرة.

وسجل اللاعب (24 عاما) -الذي شارك في نهائي كأس العالم- هدفين لأول مرة في مباراة بالدوري الألماني أمام هيرتا برلين السبت الماضي؛ ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في المسابقة هذا الموسم.

ومرر اللاعب أيضا 10 كرات حاسمة في الدوري مع إنتراخت الذي يواجه نابولي في دور 16 بدوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

تجربة بيولي قبل تغيير رأيه

لم يحقق ميلان أي فوز في 6 مباريات متتالية في كل المسابقات، قبل أن يعتمد على طريقة 3-5-2 غير التقليدية للفريق في مواجهة غريمه وجاره إنتر ميلان أمس الأحد.

وقال مدرب ميلان ستيفانو بيولي عقب الخسارة بهدف في سان سيرو "كنا نريد أن نلعب بتماسك دفاعي أكبر".

ولم ينجح هذا الأسلوب، إذ هيمن إنتر على الشوط الأول بنسبة استحواذ تبلغ 75%، ولم يملك ميلان أي محاولة على المرمى.

وعاد بيولي إلى طريقة 4-2-3-1 بعد الاستراحة، وأخرج لاعب الوسط جونيور ميسياس وأشرك براهيم دياز؛ مما ساعد في تحسن الأداء لكن من دون تغيير في النتيجة.