ردة فعل أليغري الهيسترية.. فيديو لمدرب يوفنتوس في مواجهة لاتسيو يجتاح مواقع التواصل

في الدقيقة قبل الأخيرة من فوز يوفنتوس على ضيفه لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا بهدف نظيف، انتشر مقطع فيديو لردة فعل الإيطالي ماسيمليانو أليغري الهيسترية ومغادرته الملعب قبل إطلاق الحكم صفارة النهاية.

وحسب الفيديو المنتشر، تصل الكرة إلى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي يحاول تمرير الكرة إلى زميله مويس كين، ولكنها تصل بالخطأ إلى لاعبي لاتسيو الذين يشنون هجمة مرتدة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ليخرج أليغري عن طوره، ويبدأ الصراخ الهيستيري وتحريك يديه ورأسه بطريقة غير مفهومة، ويتجه نحو غرف تبديل الملابس في ملعب "أليانز" الخاص "باليوفي".

وبعد المباراة، برر أليغري ردة فعل هذه بالقول "نعم، كنت غاضبا وغاردت الملعب. قبل نهاية المباراة بدقيقة كان علينا الاحتفاظ بالكرة وتمرير الوقت لأنه يمكن أن يتغير كل شيء". في إشارة إلى أن هناك احتمالا لأن يسجل الضيوف هدف التعادل في الوقت القاتل.

وبلغ فريق "السيدة العجوز" نصف النهائي ليضرب موعدا ناريا مع إنتر ميلان.

ردة فعل اليغري على تصرف دي ماريا في الدقائق الأخيرة أمام لاتسيو pic.twitter.com/UoJZ7OyUDo — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) February 4, 2023