حدث غير مسبوق في كرة القدم.. أسباب عودة فيريرا لتدريب الزمالك بعد أيام من إقالته

يستعد الزمالك لبدء صفحة جديدة مع المدرب جيزوالدو فيريرا الذي عاد لمنصبه بشكل مفاجئ بعد أيام قليلة من الاستغناء عن خدماته؛ في تحول مثير للجدل.

وقال الزمالك إنه "وجّه الشكر" لفيريرا ومعاونيه عقب الخسارة 1-2 من غزل المحلة -في 24 من الشهر الماضي- وعيّن مساعده السابق أسامة نبيه لقيادة الجهاز الفني.

وبالفعل، قاد نبيه الزمالك للفوز 2-1 على فيوتشر في 29 من الشهر ذاته، وكان أول انتصار للفريق في 2023، بعد 6 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز.

وشهدت‭ ‬هذه السلسلة خروجه من نصف نهائي كأس مصر على يد بيراميدز، كما تراجع بطل الدوري في الموسمين الماضيين للمركز الرابع بفارق 8 نقاط خلف غريمه الأهلي المتصدر.

ولكن بعد الفوز الأخير، أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عودة فيريرا بموافقة نبيه الذي سيعود لدور المساعد، في حين استبعد النادي بقية المساعدين الأجانب.

وكان نبيه استقال في وقت سابق من منصب المساعد، وسط تقارير عن خلاف مع المدرب البرتغالي المخضرم الذي قاد الفريق الأبيض لثنائية محلية الموسم الماضي.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن الزمالك أعاد فيريرا للمنصب تجنبا لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، في ظل أزمة مالية للنادي حرمته حتى الآن من قيد لاعبيه الجدد في فترة الانتقالات الأخيرة بسبب ديون متأخرة لدى الاتحاد المصري.

ورحب الزمالك بفيريرا الذي قاد تدريبات الفريق أمس السبت، قائلا -في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي- "نعود مجددا لنكمل ما بدأناه".

وسيحاول الزمالك التركيز في الملعب، وتجنب الجدل المحيط عندما يواجه فاركو صاحب المركز 12 غدا الاثنين؛ في محاولة للضغط على الأهلي المنشغل بمواجهة ريال مدريد في قبل نهائي كأس العالم للأندية في المغرب.

وبجانب عدم إمكانية الاعتماد على الوافدين الجديدين: المهاجم ناصر منسي وصانع اللعب أحمد بلحاج، وكذلك المدافع العائد من الإعارة محمود شبانة؛ سيفقد الزمالك جهود لاعب الوسط المؤثر إمام عاشور بعد انتقاله إلى ميتيلاند الدانماركي.