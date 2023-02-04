على الأريكة.. شاهد- ميسي ينشر فيديو طريفا لنجله يقلد فيه حراس المرمى ببراعة

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر صفحته الشخصية على موقع إنستغرام أمس الجمعة مقطعا مصورا طريفا لأحد أبنائه وهو يقلد حراس المرمى ويتألق في التصدي للكرات التي تسدد عليه، لكن على أريكة المنزل وليس الملعب.

وانتشر المقطع المصور بشكل واسع على المنصات فور مشاركة ميسي الفيديو عبر خاصية القصص اليومية على إنستغرام، حيث أظهر شيرو ابن النجم الأرجنتيني الأصغر قدرة مميزة على التصدي للكرات مثل حراس المرمى خلال لعبه على الأريكة في منزلهم بباريس.

ونشر حساب "تيليموندو ديبورتيس" (Telemundo Deportes) الرياضي الفيديو على موقع تويتر معلقا عليه "جينات ميسي تتألق في كرة القدم، فبينما أظهر ماتيو قدرته على اللعب بقدميه في مناسبات عديدة يتألق شيرو في المرمى أيضا".

وأضاف الحساب متسائلا "هل يمكنكم تخيل رؤية اثنين من أبناء ميسي بقميص الأرجنتين؟".

¡Los genes de Messi brillan en el fútbol! 🤩 Mientras Mateo ha demostrado en muchas ocasiones su habilidad con los pies, Ciro se luce en el arco al igual que @emimartinezz1. ¿Te imaginas ver a dos Messi con la camiseta de @Argentina 😱? 📽️ (Vía LeoMessi IG) pic.twitter.com/6VNJV109cU — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 4, 2023

بدورها، أعادت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية مشاركة الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، ووصفته بـ"الرائع"، حيث يظهر تألق شيرو في حراسة المرمى.

(CIRO) Messi es arquero, de la H a la O. 😊 Leo compartió un tierno video de su hijo más chico atajando en el sillón de su casa en París. 📽️ IG: @leomessi pic.twitter.com/wwOWigl3Wd — Diario Olé (@DiarioOle) February 3, 2023