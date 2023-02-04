مدرب تشلسي: قرار استبعاد أوباميانغ من تشكيلة دوري أبطال أوروبا كان "صعبا"

‭ ‬استبعد الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ من تشكيلة تشلسي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولم يكن هناك مكان أيضا للمدافع الفرنسي بنوا بادياشيل المنتقل في يناير/كانون الثاني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار)، لكن التشكيلة تضمنت إنزو فرنانديز المنضم في صفقة قياسية بريطانية.

وانضم ميخايلو مودريك، المنتقل من شاختار دونيتسك في صفقة تبلغ قيمتها المبدئية 70 مليون يورو (76 مليون دولار)، وجواو فيلكس المنتقل على سبيل الإعارة إلى التشكيلة المؤلفة من 25 لاعبا التي نشرت الليلة الماضية.

وقال غراهام بوتر مدرب تشلسي "بيير لاعب محترف، وأفهم أنه سيشعر بخيبة أمل، كان قرارا صعبا. يجب أن نضيف 3 لاعبين وقد خرج لاعبان من القائمة؛ لقد كان واحدا بين الذين غابوا عن القائمة. بالتأكيد لا يوجد أي شيء ضده، إنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق".

ولم يُسمح للنادي اللندني، الذي يحل ضيفا على بروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 يوم 15 فبراير/شباط الحالي، سوى بتسجيل 3 لاعبين جدد بحد أقصى في مرحلة خروج المغلوب.

إنفاق تشيلسي الضخم يسيطر على أسئلة الصحفيين، ردود افعال بعض المدربين: -كلوب: احتاج الى محامي للرد، لا اعلم كيف انفقوا هذا المبلغ، لكن يمكنك فعل ذلك، مبروك

-جوارديولا: لا شأن لي

-لوبتيغي: ليس لدي ما اقوله، يعتمد على اقتصاد كل فريق واحتياجاته

-توماس فرانك: 600€م في نافذتين؟ جنون pic.twitter.com/d4g9VTOjYd — EPL World (@EPLworld) February 3, 2023

وأخفق أوباميانغ في ترك بصمة منذ انضمامه إلى النادي من برشلونة في سبتمبر/أيلول، حيث سجل هدفا واحدا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 مباراة.

وكانت آخر مشاركة له أساسيا في الدوري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتم استبداله في الهزيمة 1-صفر أمام مانشستر سيتي في بداية يناير/كانون الثاني بعد أن شارك بديلا.

وأضاف بوتر "بيير يشعر بالأسف، وسيقاتل من أجل مكانه لبقية الموسم. لقد تعامل مع الموقف بشكل جيد للغاية".

وأقر بوتر بأن إيجاد التوازن الصحيح بين التعاقدات الجديدة التي كلفت النادي غاليا والتشكيلة الحالية سيكون تحدّيا.

وانضم بادياشيل في صفقة ضخمة من موناكو في أوائل يناير/كانون الثاني لكنه استبعد من تشكيلة دوري الأبطال لوجود خيارات قوية في مركز قلب الدفاع، مثل تياجو سيلفا وتريفوه تشالوباه وويسلي فوفانا وكاليدو كوليبالي.

وتقتصر تشكيلة جميع الأندية على 25 لاعبا، واستخدم تشلسي 24 لاعبا في دور المجموعات وغادر النادي لاعب واحد منهم فقط هو جورحينيو في فترة انتقالات يناير/كانون الثاني.

ويحتل تشلسي المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد التعادل السلبي مع ضيفه فولهام الليلة الماضية.

وفي ما يأتي تشكيلة تشلسي لدوري أبطال أوروبا:

حراس المرمى: كيبا أريزابالاجا وماركوس بتينيلي وإدوار مندي.

المدافعون: تياجو سيلفا، تريفوه تشالوبا، بن تشيلويل، ريس جيمس، كاليدو كوليبالي، سيزار أزبليكويتا، مارك كوكوريا، ويسلي فوفانا.

لاعبو الوسط: إنزو فرنانديز، نجولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، كريستيان بوليسيك، روبن لوفتوس-تشيك، رحيم سترلينغ، ميسون ماونت، دينيس زكريا، حكيم زياش، وكونور جالاجر، كارني تشوكويميكا.

المهاجمون: جواو فيلكس وميخايلو مودريك وكاي هافرتس.