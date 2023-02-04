شاهد – الهلال السعودي يهزم الوداد المغربي ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب، وذلك عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بضربات الترجيح 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وضرب بطل السعودية وحامل لقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي موعدا مع فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، في مباراة نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وتقدم أيوب العملود بهدف للوداد في الدقيقة 52 وبدا أن صاحب الأرض سيحقق الانتصار، قبل أن يدرك الهلال التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بواسطة محمد كنو.

د52' الهدف الأول لـ #الوداد_المغربي عن طريق أيوب العملود

الهلال السعودي 0 × 1 الوداد المغربي#الهلال_الوداد_المغربي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/SSHY55QVKT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023

وقبل تنفيذ ركلة الجزاء، تعرض يحيى جبران لاعب الوداد للطرد بسبب الاحتجاج، لتزداد مهمة الوداد صعوبة، لكن كنو نال بطاقة حمراء في الوقت الإضافي، ليستكمل كل فريق المباراة بـ10 لاعبين.

وفي ركلات الترجيح، أهدر يحيى عطية الله أول ركلة للوداد، بينما سجل لاعبو الهلال كل ركلاتهم لينتصر الفريق السعودي الذي احتل المركز الرابع في بطولة العام الماضي.