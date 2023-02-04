كرة قدم

شاهد- الأهلي المصري يتأهل لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

4/2/2023-|آخر تحديث: 4/2/202310:32 PM (مكة المكرمة)

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على سياتل الأميركي 1-صفر، وخطف بطاقة العبور لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في المغرب.

وبدت المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، عندما أطلق محمد مجدي (قفشة) تسديدة رائعة ارتدت من العارضة وأبعدها دفاع الفريق الأميركي، الذي يشارك في البطولة لأول مرة، لتعود إلى لاعب الأهلي ليسددها وتصطدم بأحد المدافعين إلى داخل المرمى قبل دقيقتين من النهاية.

وبذلك يصعد الأهلي، الذي يشارك في البطولة بصفته وصيف بطل أفريقيا الوداد الذي يستضيف البطولة، إلى الدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

ويلعب الأهلي ضد ريال مدريد بطل أوروبا مساء الأربعاء المقبل.

وكان الهلال السعودي قد تفوق بركلات الترجيح على الوداد في وقت سابق بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1، وتأهل النادي السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا لمواجهة فلامنغو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر : وكالات