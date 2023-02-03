أقر مهدي النفطي مدرب الوداد المغربي بأن فريقه يعاني من قلة الفاعلية الهجومية قبل مواجهة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب غدا السبت، التي تشهد توضيح الحكم قراراته في مكبرات الصوت لأول مرة في التاريخ.

ويشهد مونديال الأندية تعديلا تاريخيا أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سمح بتوضيح قرارات حكم الفيديو المساعد "فار" (VAR) للجماهير الموجودة في الملعب بمكبرات الصوت.

🗺️ Fas'ta düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Al Ahly – Auckland City maçının Çinli hakemi Ning Ma bir ilke imza attı. Bir pozisyonu VAR'da inceledikten sonra verdiği kararı değiştirdi ve kararını değiştirme gerekçesini de tüm tribünlere anlattı. pic.twitter.com/drjsncOVJ6 — abnakruf (@abnakruf) February 3, 2023

وطبقت الآلية الجديدة لأول مرة في تاريخ اللعبة بملعب طنجة، الأربعاء الماضي، بالمباراة الافتتاحية بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عندما وضّح الحكم الصيني "ما نينغ" أسباب رفض احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي، مع آدم ميتشيل لاعب أوكلاند سيتي.

بعد العودة لتقنية الـVAR… حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء المحتسبة للأهلي ويشهر البطاقة الحمراء للاعب أوكلاند سيتي .#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/zTsrANQjmp — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023

وقال النفطي، الذي تولى القيادة خلفا للحسين عموتة في ثاني أيام 2023، إن المواجهة في ملعب مولاي عبد الله بالرباط لن تكون سهلة، مع اختلاف مستوى الهلال بطل آسيا عن بقية الأندية المغربية.

وأكد المدرب التونسي للصحفيين أنه يعمل على تحسين الأداء الهجومي، وعلاج ‭"‬نقطة سلبية‭"‬ تتعلق بفاعلية الأجنحة، حيث سجل 3 أهداف في آخر 5 مباريات بالدوري المحلي.

وأوضح النفطي "تابعت مباريات للهلال عبر الفيديو، سيكون الموقف مختلفا عن مواجهة الفرق المغربية التي أحترمها وواجهناها في الدوري وفرضت علينا الصعاب وحققنا انتصارات صغيرة أمامها، وحتى تعادلنا مع الفتح في آخر مباراة".

وأضاف مدرب ليفانتي الإسباني السابق "يجب أن نكون في قمة الجاهزية والتركيز للتمسك بفرصنا في الفوز، وأن نلعب بالقلب المغربي والودادي خاصة أننا سنلعب وسط جماهيرنا وهذا سيساعد اللاعبين في تقديم أفضل ما بوسعهم".

ويأمل الوداد في تعافي صانع اللعب أيمن الحسوني بعد إصابته في التدريبات إذ يعد ركيزة في خطة النفطي.

وتكمن نقطة قوة الوداد في صلابته الدفاعية حيث لم يستقبل أي هدف في آخر 6 مباريات بالدوري، واستعاد جهود المدافع الجزائري الحسين بن عيادة بعد عودته من إصابة.

ويلتقي الفائز من المواجهة العربية مع فلامنغو البرازيلي في قبل النهائي، بينما ينتظر ريال مدريد الإسباني الفائز من مباراة الأهلي المصري وسياتل ساوندرز الأميركي.