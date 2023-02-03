شاهد- رونالدو يسجل أول أهدافه في السعودية وينقذ النصر من خسارة
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع النصر من ركلة جزاء، ليعادل النتيجة في الرمق الأخير 2-2 أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
وكان رونالدو يمنّي النفس بتجاوز البداية السيئة منذ انتقاله إلى النصر حيث فشل في هز الشباك قبل اليوم، إذ كان هدف تاليسكا كافيا للفوز على الاتفاق في الجولة الماضية، بينما خسر الفريق 3-1 أمام الاتحاد في قبل نهائي كأس السوبر السعودية.
وفي مباراة اليوم وضع الإسباني كريستيان تيو الفتح في المقدمة بعد 12 دقيقة بتسديدة رائعة عقب متابعة كرة مرتدة من الحارس.
🎥 الهدف الأول للفتح
⚽️ كريستيان تيو
#️⃣ #الفتح_النصر pic.twitter.com/kB4Oa66Cvw
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023
وعادل أندرسون تاليسكا النتيجة للنصر في الدقيقة 42 بتسديدة من داخل المنطقة.
🎥 هدف التعادل للنصر
⚽️ تاليسكا
#️⃣ #الفتح_النصر pic.twitter.com/pw7XQoyEmY
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023
وسجل الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 58 بتسديدة مباشرة من لمسة واحدة على الطائر من داخل المنطقة.
🎥 بطريقة خيالية سفيان بن دبكة يسجل الهدف الثاني.
#️⃣ #الفتح_النصر pic.twitter.com/FKhW8tkBmx
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023
وظهرت خطورة رونالدو في أكثر من مناسبة كان أبرزها قبل الاستراحة حين سدد في العارضة، لكنه أدرك التعادل بعد أن كان قبلها حصل على بطاقة صفراء لمشادة مع لاعبي الفتح بسبب إضاعة الوقت.
🎥 هدف النصر
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #الفتح_النصر pic.twitter.com/WSxEWT4iOm
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023
وشهدت المباراة تعرض تاليسكا لاعب النصر للطرد بعد دقيقتين من هدف رونالدو، عقب حصوله على الإنذار الثاني.
ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة ليتصدر المسابقة بالتساوي مع الشباب الذي لعب 16 مباراة. ويتقدم الفريقان بنقطتين على الهلال حامل اللقب الذي سافر للمشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب حيث سيواجه الوداد بطل أفريقيا.
ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.