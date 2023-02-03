"بحثا عن السعادة".. غوارديولا يتحدث عن رحيل كانسيلو عن مانشستر سيتي

تصدر تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني مع جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي العناوين في اليوم الأخير بفترة الانتقالات وأثارت الصفقة حيرة المشجعين، لكن مدرب سيتي بيب غوارديولا قدم مبرراته وتحدث اليوم عن أسباب التخلي عن خدمات الظهير البرتغالي.

وانتقل كانسيلو (28 عاما)، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين واختير ضمن التشكيلة المثالية للمسابقة في عامين، إلى بايرن على سبيل الإعارة مبدئيا، ويمكن لبطل ألمانيا التعاقد معه نهائيا في الصيف، بمقابل يصل إلى 70 مليون يورو وفق تقارير صحفية.

وفقد كانسيلو مكانه بالتشكيلة الأساسية لسيتي بعد كأس العالم وسط تقارير حول خلاف مع غوارديولا الذي قال إنه سعيد بتشكيلته رغم أن مغادرة اللاعب البرتغالي تترك فراغا في الدفاع.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين، اليوم الجمعة، "في الموسم المقبل لا أعرف ما سيحدث، كان عنصرا مذهلا في آخر موسمين فزنا بهما بالدوري، بعد كأس العالم خضنا فترة إعداد وقررنا اللعب ببعض العناصر المختلفة. أحببت ما شاهدت من الفريق ومنحت وقتا أطول للاعبين آخرين، شخصيته تحب اللعب، تدرب (كانسيلو) بأفضل طريقة لكن لم يلعب كثيرا، في السنوات الماضية كان من أكثر اللاعبين مشاركة".

وتابع "يحتاج للعب ليكون سعيدا لذا قررنا تركه يذهب إلى بايرن، إذا أراد بايرن جواو فهذا لأنه لاعب استثنائي، لن أقول كلمة سيئة عنه، يعرف الجميع عمله وشغفه ومهاراته".

ويبتعد سيتي بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، مع مباراة أقل للفريق اللندني، وسيحل فريق غوارديولا ضيفا على توتنهام الخامس في الترتيب بعد غد الأحد.

وقال غوارديولا عن هذا الموقف "هذا لأنهم لعبوا أفضل منا، لعبنا مباريات جيدة لكننا أهدرنا ركلات جزاء. في وجود أنطونيو كونتي (مدرب توتنهام) الآن ارتفعت جودة الفريق في الهجوم وفي التنظيم، إنه منافس صعب وكان كذلك دائما في السنوات الأخيرة".

وواصل "سيقاتل توتنهام للتأهل لدوري أبطال أوروبا، كان في المربع الذهبي لسنوات عديدة، لذا من الصعب الذهاب لملعبهم".