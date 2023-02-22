كرة قدم

صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا

Liverpool FC v Real Madrid: Round of 16 Leg One - UEFA Champions League
صلاح (يسار) سجل هدفه الأوروبي الـ42 بقميص ليفربول (رويترز)
22/2/2023

بتسجيله هدفا في مرمى ريال مدريد، أصبح النجم المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في المسابقات الأوروبية.

وفي ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أنفليد"، سجّل صلاح الهدف الثاني للريدز في مرمى "الملكي"، ليصبح رصيده 42 هدفا ويتربع على عرش هدافي ليفربول في أوروبا.

وتفوق صلاح على أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد الذي يملك 41 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

كما اعتلى صلاح صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا برصيد ثمانية أهدافا متفوقا بهدف وحيد على كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

كما عادل الدولي المصري عدد أهداف العاجي ديديه دروغبا في أوروبا (44 هدفا)، وأصبحا اللاعبين الأفريقيين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ولم تتوقف أرقام صلاح في هذه المباراة، إذ صنع الهدف الأول لداروين نونيز وأصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول بالمسابقة القارية صناعة للأهداف، بـ13 تمريرة حاسمة.

المصدر : مواقع إلكترونية