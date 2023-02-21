شاهد- قبل مواجهتهما بدوري أبطال أوروبا.. جماهير ليفربول ترفع شعار "ممنوع نوم لاعبي ريال مدريد"

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جماهير ليفربول وهي تطلق الألعاب النارية فجر اليوم الثلاثاء قرب الفندق الذي ينزل فيه لاعبو ريال مدريد.

ويظهر الفيديو حجم الألعاب النارية الكبير والأصوات المزعجة التي هدفها -على ما يبدو- حرمان لاعبي الملكي من النوم قبل مباراة الليلة.

وعاد المهاجم كريم بنزيمة إلى تشكيلة ريال مدريد بعد غيابه عن لقاء أوساسونا الأخير بدوري الدرجة الأولى الإسباني للراحة، وسط شكوك حول حالته البدنية.

واستبعد حامل اللقب ثنائي خط الوسط الأساسي توني كروس وأوريلين تشواميني بسبب المرض.

💥 ÚLTIMA HORA | Así está a esta hora el hotel del @RealMadrid en Liverpool 🔥 Numerosos fuegos artificiales a las 2:00h de la madrugada 🎥 @partidazocope 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/41yhWTimiY — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 21, 2023

وعانى الألماني كروس من مشكلة بالمعدة منعته من خوض آخر مباراتين أمام إلتشي وأوساسونا، فيما أصيب تشواميني لاعب فرنسا بنزلة برد ولم يشارك في اللقاء السابق خلال الفوز بهدفين دون رد على أوساسونا.

وتضم قائمة الغائبين أيضا الظهير الأيسر فيرلان ميندي والمهاجم البديل ماريانو دياز وعوضه المدرب كارلو أنشيلوتي بالمهاجم الصاعد ألفارو رودريغيز الذي لفت الأنظار بصناعة هدفين أمام أوساسونا.

وتشمل قائمة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 4 لاعبين من فريق الشباب (كاستيا) هم: رودريغيز وثنائي الوسط ماريو مارتن وأريباس والحارس لويس لوبيز.

وستتكرر المواجهة بين الناديين بعد نهائي العام الماضي حين فاز "الميرينغي" بهدف فينيسيوس جونيور ليحقق لقبه الـ14 معززا رقمه القياسي، كما فاز بطل إسبانيا على فريق المدرب يورغن كلوب في نهائي 2018.