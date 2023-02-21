كرة قدم

قمة قطرية سعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والهلال في مواجهة قوية

جانب من قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا المصدر : الصفحه الرسميه لنادي الدحيل بتويتر
مدربو الفرق الأربعة المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا (مواقع التواصل)
21/2/2023-|آخر تحديث: 21/2/202301:02 PM (مكة المكرمة)

يخوض الهلال السعودي -حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم- مواجهة قوية أمام فولاد خوزستان الإيراني في الدور ربع النهائي لمنطقة غرب القارة، الخميس المقبل في الدوحة.

وفي المباراة الثانية بدور الثمانية التي ستقام في اليوم ذاته، يلتقي الدحيل القطري مع الشباب السعودي.

جاء ذلك عقب حفل سحب القرعة، اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية.

وأقصى الهلال، وصيف بطل كأس العالم للأندية، شباب الأهلي الإماراتي بفوزه 3-1 في الدور ثمن النهائي، في حين تغلب فولاد على الفيصلي السعودي 1-صفر أمس.

وتقام مباراتا ربع النهائي الخميس، على أن تجري مواجهة الدور قبل النهائي الأحد المقبل.

 

يقول الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال إن مواجهة فولاد ستكون صعبة لكن فريقه يهدف للفوز والتأهل للنهائي.

وأضاف لمحطة الكأس القطرية "لن تكون مباراة سهلة بل صعبة لذلك يتوجب علينا التركيز لأننا نريد الوصول لقبل النهائي. نملك خبرة عالمية لكن يجب احترام الأندية الاخرى ونريد التأهل لقبل النهائي".

وتابع دياز "الهلال فريق كبير للغاية ولا نعاني من أي إرهاق وننافس على كافة البطولات وهدفنا الفوز بلقب الدوري المحلي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا. طموحاتنا كبيرة ونملك كافة المقومات للتأهل للنهائي".

ومن جانبه قال أمير فتحي مدرب فولاد "نسعى لتحقيق النجاح أمام الهلال السعودي ولدينا خطط مميزة للقيام بذلك. نركز بنسبة 100% على تحقيق الفوز".

وتقام مباراة الدحيل والشباب على ملعب الثمامة، ويلعب بعدها الهلال وفولاد في ملعب الجنوب.

ويقول هرنان كريسبو مدرب الدحيل "نحن فخورون بالوجود في دور الثمانية. أعتقد أن الدحيل بإمكانه التأهل لقبل النهائي. نركز حاليا على الاستشفاء والتعافي قبل مواجهة الشباب السعودي بقيادة صديقي إيفر بانيجا".

وأضاف "فرصتنا كبيرة في التأهل للنهائي بفضل إقامة البطولة في قطر وأمام جماهيرنا في الدوحة ونريد استغلال اللعب على أرضنا. لكن في النهاية المباراة تجمع 11 لاعبا من كل فريق".

ومن جانبه يقول الإسباني فيسينتي مورينو مدرب الشباب "الأندية الأربعة التي تأهلت لدور الثمانية مميزة للغاية. نقدم أرقاما مميزة في الدوري السعودي ونريد الاستمرار في المسيرة الناجحة بدوري الأبطال وتقديم مباراة كبيرة أمام الدحيل".

وأضاف "لا نركز على مباريات الهلال رغم أنه فريق مميز. الهلال يريد التأهل لقبل النهائي وكذلك نحن، لكن يجب تجاوز الدحيل في البداية".

وسيقام النهائي من مباراتين ذهاب وإياب يومي 29 أبريل/نيسان والسادس من مايو/أيار بين المتأهل للنهائي من منطقة الغرب مع أوراوا رد دايموندز الياباني.

المصدر : رويترز