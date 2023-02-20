يساعد الفقراء والأيتام.. الوجه الآخر للاعب الغاني أتسو ضحية زلزال تركيا

قال الكوميدي النيجيري إيمانويل إيويكي إنه تواصل مع اللاعب الغاني الراحل كريستيان أتسو -الذي عثر عليه ميتًا بشكل مأساوي يوم السبت تحت أنقاض زلزال تركيا- للحصول على مساعدة مالية عام 2015.

وأوضح الممثل الكوميدي المعروف باسم "كريزي كلاون" (Craze Clown) أن اللاعب السابق لنيوكاسل وتشلسي عرض دفع رسوم تعليمه حتى التخرج من المدرسة.

ونشر إيويكي صورة للمحادثة مع أتسو الذي وعد بالتأكد من إكمال دراسته في المدرسة.

وقال أتسو لإيويكي "سأحرص على أن تكمل دراستك، وتحصل على وظيفة جيدة".

Christian has been supporting me from way back 2015. When I lost my dad, he l reached out and offered to pay my fees til i graduated and he did 🙏🏾🙏🏾 you’ve been a great friend of mine Chris and I will surely miss you 🙏🏾 I really can’t hold back the tears 🙏🏾🙏🏾 Rest well brother pic.twitter.com/15oMIbPacn — Dr Craze (@crazeclown) February 18, 2023

ووصف الممثل الكوميدي لاعب كرة القدم الراحل بأنه "صديق عظيم".

وأضاف "كان كريستيان يدعمني منذ فترة طويلة في عام 2015.. عندما فقدت والدي تواصل معي وعرض عليّ دفع رسومي حتى تخرجي، وفعل ذلك".

وتابع "كنتَ صديقًا رائعًا لي، وسأفتقدك يا كريس بالتأكيد.. لا أستطيع كبح البكاء.. ارقد بسلام يا أخي".

وكان أتسو يتبرع لعدد من المدارس ودور الأيتام، ويسعى جاهدا لمساعدة الأطفال الغانيين.

وقد عثر على جثة أتسو تحت الأنقاض بعد 12 يومًا من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا بقوة 7.8 درجات، ومن المقرر أن تنقل جثته إلى بلاده اليوم.

وكان من المقرر أن يسافر أتسو خارج البلاد قبل ساعات من وقوع الزلزال، لكنه ألغى رحلته للبقاء مع زملائه في الفريق بعد أن سجل هدف الفوز الدرامي في الدوري التركي في الخامس من الشهر الجاري.

وبعد أيام من البحث اليائس عن أتسو، قال وكيل أعماله إنه عثر على جثته بشكل مأساوي مدفونة تحت الأنقاض يوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن جثته ستنقل إلى الوطن الأحد.

وأضافت أنه "سيرافق جثمانه أسرته وسفير غانا لدى تركيا على متن رحلة الخطوط الجوية التركية المتجهة إلى أكرا"، وقد عثر عمال الإنقاذ عليه حيث كان يقيم في مبنى مكون من 12 طابقا من الشقق الفاخرة التي انقلبت بمدينة أنطاكيا في هاتاي.

وكان شقيق أتسو الأكبر وأخته التوأم في مكان الحادث عندما انتشلت جثته.

وأمضى أتسو -الذي له 3 أطفال- في تشلسي 4 مواسم قبل الانتقال الدائم إلى نيوكاسل في 2017.

وتدفق التكريم على لاعب خط الوسط، ووصفه ناديه بأنه "شخص جميل"، كما وقف اللاعبون في جميع أنحاء المملكة المتحدة دقيقة صمت أو تصفيق قبل انطلاق المباريات أمس السبت، في تكريم مؤثر للنجم.

This breaks my heart so much 💔😥🙏🏾 can’t believe I’m typing RIP to you Christian 😥💔💔💔 I’ve been praying and hoping you come out alive 💔 Rest Well my Friend @ChristianAtsu20 pic.twitter.com/hiS7LGjxVV — Dr Craze (@crazeclown) February 18, 2023

وكانت زوجته ماري كلير وأطفاله حاضرين في ملعب "سانت جيمس بارك" (في مباراة نيوكاسل وليفربول)، حيث أشاد نيوكاسل بالجناح الراحل.

وبدأ أتسو مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشلسي، قبل أن ينتقل إلى نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

وهو من بين أكثر من 46 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع رفع استكمال حطام المباني في المناطق الأكثر تضررا.